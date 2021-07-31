Милованов прокомментировал стычку с Данилюком на праздновании его дня рождения

Глава конкурсной комиссии по избранию директора Бюро экономической безопасности Тимофей Милованов прокомментировал стычку с экс-министром финансов и бывшим секретарем СНБО Александром Данилюком.

На своей странице в Facebook он отметил, что появился на праздновании дня рождения Данилюка по приглашению, а не "самовольно".

"Кандидат на главу Бюро Экономической Безопасности пригласил к себе на день рождения главу конкурсной комиссии по отбору главы (приглашение и подтверждение на фото). И ударил его. Почему? Потому что кандидату не понравилось решение комиссии о его отстранении от конкурса", - считает он.

Милованов сказал, что, по словам Данилюка, на комиссию оказывалось давление, чтобы его отстранить.

"А на самом деле - давление оказывает сам реформатор. И тогда это не реформатор, а гопник. Так делали в 90х. Били чиновников, когда они принимали «не те» решения. Эта культура должна прекратиться", - высказался он.

Вчера журналисты сообщили, что бывший секретарь СНБО Александр Данилюк подрался с советником главы ОПУ Тимофеем Миловановым. Мужчины отошли в сторону, чтобы поговорить. В какой-то момент разговор перерос в перепалку. Данилюк попросил Милованова покинуть праздник и доложить Ермаку, что его выгнали со дня рождения. Милованов ответил: "Тебе вспомнить, как ты во времена Януковича работал?".

После этого бывший секретарь СНБО ударил советника главы ОПУ с криком: "Ты подонок, я с первых дней был на Майдане".

Онлайн-спор между главой конкурсной комиссии и собственно кандидатом на пост главы БЭБ начался после того, как Данилюка не допустили к участию в отборе за неверифицированный диплом о высшем образовании иностранного вуза.

Сам Данилюк заявил, что будет обжаловать решение конкурсной комиссии, так как закон о БЭБ не требовал от него подавать дипломы.