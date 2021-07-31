Данилюк на своем дне рождения подрался с Миловановым, - СМИ

Милованов в драке получил повреждения брови.

Данилюк на своем дне рождения подрался с Миловановым, - СМИ
Фото: Українська правда

Бывший секретарь СНБО Александр Данилюк подрался с советником главы ОПУ Тимофеем Миловановым.

Об этом сообщает “Украинская правда”.

Драка произошла на праздновании дня рождения Данилюка, на которое пришел Милованов.

Как сообщает издание, мужчины отошли в сторону, чтобы поговорить. В какой-то момент разговор перерос в перепалку. Данилюк попросил Милованова покинуть праздник и доложить Ермаку, что его выгнали со дня рождения. Милованов ответил: "Тебе припомнить, как ты во времена Януковича работал?"

Фото: Украинская правда

После этого бывший секретарь СНБО ударил советника главы ОПУ с криком: "Ты подонок, я с первых дней был на Майдане".

Разнимать их взялись депутат Киевсовета Дмитрий Белоцерковец и бывший заместитель генпрокурора Виктор Трепак.

Фото: Украинская правда

В результате Милованова, который в драке получил повреждения брови, вывели с праздника.

Напомним, ранее комиссия по отбору кандидатов на должность директора Бюро экономической безопасности не допустила к участию в конкурсе бывшего министра финансов Александра Данилюка. Его диплом о профильном высшем образовании признан не соответствующим формальным требованиям для участия в конкурсе.

Сам Данилюк отреагировал на решение конкурсной комиссии, назвав его смешным.

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