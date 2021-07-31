Данилов ответил на упреки Разумкова: "Хотел бы услышать, кто в СНБО олигарх"

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов прокомментировал заявления спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова о возможном конфликте интересов, заложенном в законопроекте о деолигархизации.

Данилов утверждает, что не видит конфликта интересов в связи с нормой законопроекта о деолигархизации, которая предоставляет СНБО полномочия определять перечень "олигархов".

"Я хотел бы отметить, если уважаемый господин член совета СНБО, глава Верховной Рады считает, что среди членов СНБО есть олигархи, то я хотел бы услышать, кто из нас олигарх для того, чтобы здесь был конфликт интересов", - заявил Данилов по итогам заседания СНБО 30 июля.

Ранее Дмитрий Разумков заявил, что в СНБО может возникнуть конфликт интересов: если кто-то из членов СНБО находится в коррупционных отношениях к большим бизнесом, он может не проголосовать за включение его владельца в список олигархов.

"Если мы говорим о подходах и о том, что нужно было бы изменить, то это орган, который включает в перечень олигархов. В предложенном законопроекте это СНБО. По моему мнению, как члена СНБО, в связи с этим есть конфликт интересов, потому что решение о попадании в такой перечень "олигархов" должны принимать не те же представители власти, с которыми может контактировать бизнес. Во-вторых, если мы говорим о СНБО, там не исключительный перечень лиц, которые могут входить в него, то есть он может увеличиваться - уменьшаться, что также будет влиять на принятие решений. Но есть и конфликт интересов, который мы точно не можем допустить в таком сенситивном деле", - пояснил он.

В качестве решения Разумков предложил создать комиссию при Национальном агентстве по предотвращению коррупции для определения перечня олигархов.