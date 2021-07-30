Зеленский требует "заморозить" тарифы для уязвимых слоев населения, - Данилов

"Мы никому не позволим манипулировать тарифами".

Зеленский требует "заморозить" тарифы для уязвимых слоев населения, - Данилов
Фото: facebook/Рада національної безпеки і оборони України

Президент Владимир Зеленский требует не допустить роста тарифов для уязвимых слоев населения.

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил по итогам заседания СНБО 30 июля.

"Мы никому не позволим манипулировать тарифами. Президент ставит задачу - ни в коем случае не допустить повышения тарифов для уязвимых слоев населения. Ни в коем случае не должна повышаться цена для населения", - отметил Данилов.

Накануне Кабинет министров отложил до сентября введение новой модели ВСО (возложение специальных обязанностей) на рынке электроэнергии. Согласно решению Кабмина, с 1 августа тариф на электроэнергию для населения останется без изменений - 1,68 грн за кВт-час.

Вместе с тем президент Владимир Зеленский хочет, чтобы для части населения нынешний тариф 1,68 грн за кВт-ч был уменьшено. Соответствующий вопрос планировалось рассмотреть на заседании СНБО сегодня.

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