НАБУ показало видео погони за машиной СБУ, в которой перевозили судью Чауса

На законные требования детективов остановиться и передать им подозреваемого сотрудники СБУ не реагировали.

Национальное антикоррупционное бюро України обнародовало кадры погони за кортежем Службы безопасности Украины, в одном из автомобилей которого перевозили судью Чауса.

Видео обнародовала пресс-служба НАБУ.

На видео видно, как во время движения по улицам Киева авто прикрытия из состава кортежа блокируют служебное авто НАБУ, не давая приблизиться к движущейся машине в голове колонны. После того, как сотрудники НАБУ попали на территорию управления СБУ , их заблокировали охранники.

"НАБУ идентифицировало автомобили, которыми СБУ перевозило разыскиваемого судью Чауса, однако на законные требования детективов остановиться и передать им подозреваемого сотрудники СБУ не реагировали, после чего незаконно доставили его на ул. Владимирскую, 33", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что на ул. Владимирской, 33 в Киеве расположено Центральное управление СБУ .

Напомним, сегодня НАБУ обнародовало заявление о том, что правоохранители задержали судью, однако не выходят на связь с Бюро. В НАБУ призвали этих правоохранителей связаться с ними.

Об обнаружении Чауса первыми сообщили СМИ . Якобы местный житель села Мазуровка на Виннитчине обнаружил, что Чаус находится в этом населенном пункте.

Напомним, что после побега из Украины Чаус оказался в Молдове. В начале 2017 года украинские следователи обратились к молдавским коллегам с просьбой выдать им его. Чаус попросил политического убежища, однако ему отказали. Он решил обжаловать это решение в суде. В начале апреля этого года сообщалось, что Чауса похитили в Молдове и вывезли на территорию Украины. МВД Молдовы сообщило, что за похищением Чауса могут стоять иностранцы, и часть из них после этого уехала в Украину. Также министр внутренних дел Молдовы сказал, что подозреваемые в организации похищения переписывались на украинском языке.

МИД Украины отрицает, что государственные учреждения Украины причастны к похищению судьи-беглеца.

17 мая Чаус записал первое видеообращение и пообещал обличительные заявления. Он также заявил, что его похищали. Затем Интерпол снял Чауса с международного розыска.

В середине июля генпрокурор Молдовы Александр Стояногло объявил о завершении расследования исчезновения бывшего судьи Николая Чауса. По данным правоохранителей, к похищению могут быть причастны государственные структуры Украины.

В МИД сказали, что Украина не раз заявляла о готовности к максимальному сотрудничеству с Молдовой в деле судьи Николая Чауса. Этот вопрос обсуждался как на уровне президентов, так и министров иностранных дел.

Чауса подозревают в получении в августе 2016-го $150 тыс. взятки за условный срок для 74-летней пенсионерки, которая торговала димедролом и другими наркотическими веществами. Полученные деньги судья сунул в стеклянные банки, одну из которых успел закопать. Арестовать его тогда не удалось, поскольку парламент не смог оперативно рассмотреть этот вопрос. Неприкосновенность сняли с него уже после побега.