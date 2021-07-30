Партии Кличко и мэра Чернигова Атрошенко пойдут на выборы в Раду на платформе политсилы "УДАР"

Мэры Киева и Чернигова Виталий Кличко и Владислав Атрошенко подписали меморандум об объединении усилий и совместном участии в выборах на базе «УДАРа» во время Форума Единства в Чернигове. Об этом сообщает сайт партии.

Документ предусматривает наработку общей позиции по ответам на ключевые вызовы и защиту базовых ценностей украинского общества. Также предусмотрена совместная деятельность, в том числе - через партийные организации и представителей в органах местного самоуправления.

«Указанные в меморандуме цели стороны договорились достичь, в частности, посредством совместного участия в общенациональных выборах на базе политической партии «УДАР Виталия Кличко», - говорится в меморандуме.

При подписании меморандума Виталий Кличко отметил, что сотрудничество направлено на решение проблем, которые больше всего беспокоят людей.

«Сегодня людей беспокоят бедность, коронавирус, несправедливые тарифы, заоблачные цены, война. Может Чернигов или Киев справиться с такими вызовами самостоятельно? Вряд ли. Именно поэтому мы консолидируемся. Именно поэтому мы с вами сегодня здесь. Вместе. Именно поэтому наш форум сегодня называется Форум Единства», - подчеркнул лидер «УДАРа».

Мэр Чернигова, лидер партии «Родной дом» Владислав Атрошенко отметил, что объединение политсил - это продолжение сотрудничества с Виталием Кличко.

«Мы совместно работали много лет в местном самоуправлении. Кличко - с 2014 года мэр столицы и хорошо знает все проблемы и вызовы, которые стоят перед украинскими городами, но не решаются десятилетиями. И Кличко - человек, которого знают как во всех уголках Украины, так и во всем мире. Виталий Кличко для нас понятный, прогнозируемый и адекватный партнер. Как и его партия «Удар». Политическая партия «Родной дом» протягивает руку поддержки политической партии «Удар», чтобы продолжать вместе наши добрые дела во имя возрождения Украины», - заявил Атрошенко.

Лидер «УДАРа» также поблагодарил представителей местного самоуправления Черниговщины, которые приняли участие в форуме, и выразил им поддержку. Кроме меморандума, лидеры партий также подписали боксерские перчатки в знак дальнейшего сотрудничества.