СНБО поручил Кабмину изучить ситуацию в "Укрзализныце" и в случае необходимости принять кадровые решения

"На сегодняшний день достаточно опасны с точки зрения национальной безопасности процессы в финансово-хозяйственной деятельности".

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) поручил Кабинету министров разобраться с состоянием дел "Укрзализныци". В случае необходимости правительство должно принять кардинальные, в том числе кадровые решения.

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил по итогам заседания СНБО 30 июля.

"Мы обращаем внимание, что там на сегодняшний день есть весьма опасные с точки зрения национальной безопасности процессы в финансово-хозяйственной деятельности, в обеспечении сегодняшнего устойчивого функционирования этой системы. Поэтому СНБО принял протокольное поручение Кабинету министров Украины разобраться с состоянием дел, в случае необходимости принять кардинальные, в том числе и кадровые решения по этому вопросу", - сказал Данилов.

Напомним, в мае президент Владимир Зеленский назвал "Укрзализныцю" банкротом и выступил за привлечение частных инвесторов в сферу железнодорожных перевозок.