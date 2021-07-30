Под здание СБУ приехали несколько машин с оперативниками НАБУ

Фото: Facebook Станислав Речинский

Под здание Службы безопасности Украины на улице Малоподвальной приехало несколько машин с сотрудниками Национального антикоррупционного бюро. Фото и видео с места происшествия обнародовал журналист Станислав Речинский.

По его словам, "НАБУ штурмует СБУ ".

Ранее адвокаты экс-судьи Николая Чауса после того, как его внезапно обнаружили в селе в Винницкой области, говорили, что его везут либо в здание СБУ , либо в здание НАБУ в Киеве .

За несколько часов до этого главред "Цензор.нет" Юрий Бутусов сообщил, что Чауса у полиции якобы "отбили" співробітники СБУ .

"После сообщения об обнаружении Чауса он был задержан нарядом полиции для доставки в суд, ареста и передачи следственному органу - НАБУ. Однако после задержания в село прибыла группа сотрудников СБУ Винницкой области, которые буквально отбили Чауса у наряда и вывезли в неизвестном направлении", - заявил он.

Ранее информацию о том, что Чауса везут в Киев , сообщил другой его адвокат.

Напомним, сегодня НАБУ обнародовало заявление о том, что правоохранители задержали судью, однако не выходят на связь с Бюро. В НАБУ призвали этих правоохранителей связаться с ними.

Об обнаружении Чауса первыми сообщили СМИ . Якобы местный житель села Мазуровка на Виннитчине обнаружил, что Чаус находится в этом населенном пункте.

Напомним, что после побега из Украины Чаус оказался в Молдове. В начале 2017 года украинские следователи обратились к молдавским коллегам с просьбой выдать им его. Чаус попросил политического убежища, однако ему отказали. Он решил обжаловать это решение в суде. В начале апреля этого года сообщалось, что Чауса похитили в Молдове и вывезли на территорию Украины. МВД Молдовы сообщило, что за похищением Чауса могут стоять иностранцы, и часть из них после этого уехала в Украину. Также министр внутренних дел Молдовы сказал, что подозреваемые в организации похищения переписывались на украинском языке.

МИД Украины отрицает, что государственные учреждения Украины причастны к похищению судьи-беглеца.

17 мая Чаус записал первое видеообращение и пообещал обличительные заявления. Он также заявил, что его похищали. Затем Интерпол снял Чауса с международного розыска.

В середине июля генпрокурор Молдовы Александр Стояногло объявил о завершении расследования исчезновения бывшего судьи Николая Чауса. По данным правоохранителей, к похищению могут быть причастны государственные структуры Украины.

В МИД сказали, что Украина не раз заявляла о готовности к максимальному сотрудничеству с Молдовой в деле судьи Николая Чауса. Этот вопрос обсуждался как на уровне президентов, так и министров иностранных дел.

Чауса подозревают в получении в августе 2016-го $150 тыс. взятки за условный срок для 74-летней пенсионерки, которая торговала димедролом и другими наркотическими веществами. Полученные деньги судья сунул в стеклянные банки, одну из которых успел закопать. Арестовать его тогда не удалось, поскольку парламент не смог оперативно рассмотреть этот вопрос. Неприкосновенность сняли с него уже после побега.