?СНБО дополнил санкционный список контрабандистов гражданином Германии, двумя украинцами и 24 предприятиями

На этот раз этот список формирован не СБУ, а МВД.

Двое граждан Украины, один гражданин Германии, а также 24 связанных с ними компании дополнили санкционный список контрабандистов Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы начали в свое время работать с той категорией людей, которых называют в народе контрабандистами. Не все из них вошли в предыдущие списки. Эти списки были дополнены. На этот раз этот список формировала не Служба безопасности Украины, а Министерство внутренних дел во главе с министром Денисом Анатольевичем Монастырским", - сказал Данилов на брифинге по итогам заседания.

По его словам, в список вошли три физических лица: гражданин Германии 1986 г.р. Александр Акст, гражданин Украины 1974 г.р. Валерий Фальковский, а также гражданин Украины 1984 г.р. Владислав Студенец.

"Кроме того, 24 компании, аффилированные с этими лицами, также вошли в этот список", - добавил секретарь СНБО.

Он отметил, что СНБО не намерен останавливать свою работу в борьбе с контрабандистами.

"Мы их будем отслеживать, и кто и дальше будет заниматься этим позорным делом, будет подпадать под санкции Совета нацбезопасности и обороны", - резюмировал Данилов.

Напомним, сегодня СНБО провел выездное заседание в Донецкой области.