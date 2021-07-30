Президент будет поддерживать выдвижение молодых офицеров на руководящие должности в армии, - Данилов

"Ни один "тыловой" человек никуда не назначается".

Президент Владимир Зеленский заинтересован в выдвижении на руководящие должности в Вооруженных силах Украины молодых офицеров с боевым опытом.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, передает "Интефакс-Украина".

"Прежде всего я хочу сказать, что происходит омоложение нашей армии, руководителей нашей армии. Более того, я обращаю внимание, что те полковники и генералы, которые назначаются на свои должности, - это те люди, которые уже заканчивали высшие учебные заведения непосредственно в Украине. Они имеют украинское военное образование. Для нас это очень-очень важный момент. Кроме того, президент Зеленский будет поддерживать молодых полковников, подполковников, майоров для того, чтобы у нас был рост. Все они прошли фронт, все они - люди надежные, ни один "тыловой" человек никуда не назначается. Это все достойные люди", - рассказал Данилов на брифинге по итогам выездного заседания СНБО в Краматорске.

Данилов напомнил, что 29 июля Зеленский подписал закон об основах национального сопротивления, который "имеет ключевое значение для национальной безопасности".

"Мы, возможно, себе даже еще не представляем, насколько он фундаментальный для нашей национальной безопасности", - подчеркнул Данилов.

Напомним, сегодня СНБО провел выездное заседание в Донецкой области.