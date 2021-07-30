МИД прорабатывает сценарии эвакуации украинских туристов в случае опасности от пожаров в Турции

Украина отправляет свой самолет на помощь в борьбе с огнем.

МИД Украины прорабатывает сценарии эвакуации туристов на случай ухудшения ситуации с пожарами в Турции. Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Как только начались пожары в Турции, поручил дипломатам 24/7 мониторить потребности граждан и угрозы безопасности. В настоящее время данных о пострадавших украинцах нет", - отметил он.

Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования турецкому коллеге Реджепу Эрдогану в связи с масштабными пожарами и пообещал, что Украина предоставит всю необходимую помощь.

"Наш пожарный самолет улетит в Турцию. Украинский народ будет вместе с дружественным турецким народом в цейы трудное время", - отметил он.

Висловив своєму другу – Президенту ?? @RTErdogan щирі співчуття у зв’язку з масштабними пожежами. ?? надасть ?? усю необхідну допомогу. Наш пожежний літак завтра відлетить до ??. Український народ буде разом з дружнім турецьким народом у цей важкий час. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 29, 2021

Напомним, что пожары в Турции бушуют уже несколько дней. Они начались в регионе Анталия, однако сначала были далеко от туристических мест. Сейчас огонь подбирается все ближе, а туристы говорят, что видят его прямо из окон отеля.

Жертвами лесных пожаров на юге Турции стали уже по меньшей мере три человека. Еще 58 человек были госпитализированы, около 112 получили ранения.