СНБО утвердил стратегию внешнеполитической деятельности Украины, - Кулеба

В документе определены цели внешней политики страны.

СНБО утвердил стратегию внешнеполитической деятельности Украины, - Кулеба
Голова МЗС Дмитро Кулеба
Фото: Скріншот відео

Совет национальной безопасности и обороны на сегодняшнем заседании утвердил стратегию внешнеполитической деятельности Украины. Об этом по итогам заседания заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Брифинг транслировался на странице Офиса президента в фейсбуке.

"Сегодня произошло историческое событие. Впервые за 30 лет независимости Украина получила четкую, понятную и содержательную стратегию внешнеполитической деятельности", - отметил он.

По словам Кулебы, ранее из-за отсутствия стратегии Украина проходила через "качание с одной стороны в другую".

В документе определены цели внешней политики - утверждение Украины в мире как сильной и авторитетной европейской страны. Стратегия также определяет шесть приоритетных направлений: обеспечение суверенитета и территориальной целостности Украины; противодействие агрессивной политике РоSSии; курс на членство в ЕС и НАТО, продвижение украинского экспорта и привлечение инвестиций; защита прав и интересов граждан Украины за рубежом и продвижение положительного имиджа Украины в мире.

Всего в стратегии более 250 пунктов.

Напомним, 28 июля 2020 года Украина, Польша и Литва создали новый формат взаимодействия - "Люблинский треугольник". В рамках взаимодействия прошло несколько мероприятий, в частности - визит депутатов Польши и Литвы в зону роSSийской агрессии на Востоке Украины.

Говоря о годовщине Люблинского треугольника, Кулеба отметил, что Украина, Польша и Литва никогда не вернутся в роSSийскую сферу влияния.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Тунисе вспыхнули антиправительственные протестыВ Тунисе вспыхнули антиправительственные протесты
Более 161 тыс. противников "ковидных сертификатов" вышли на акции протеста во ФранцииБолее 161 тыс. противников "ковидных сертификатов" вышли на акции протеста во Франции
Испания 27 июля открывает границы для украинцевИспания 27 июля открывает границы для украинцев
Янукович-младший передал письмо Венедиктовой и требует, чтобы его допросилиЯнукович-младший передал письмо Венедиктовой и требует, чтобы его допросили
Зеленский объяснил свое решение уволить ХомчакаЗеленский объяснил свое решение уволить Хомчака
Блок рекламы


Похожие новости
Зеленский назначил посла Украины при НАТО, должность была вакантной два годаЗеленский назначил посла Украины при НАТО, должность была вакантной два года
Кузин объяснил рост случаев ковида отдельными кластерами на востоке УкраиныКузин объяснил рост случаев ковида отдельными кластерами на востоке Украины
Без газотранспортной системы Украины Европа на 80% зависит от "Газпрома", - МакогонБез газотранспортной системы Украины Европа на 80% зависит от "Газпрома", - Макогон
Разумков снова пропустил заседание СНБО из-за командировкиРазумков снова пропустил заседание СНБО из-за командировки
В Евросоюзе осудили выдачу роSSийских паспортов на востоке УкраиныВ Евросоюзе осудили выдачу роSSийских паспортов на востоке Украины
Заместитель главы МИД Боднар стал послом Украины в ТурцииЗаместитель главы МИД Боднар стал послом Украины в Турции
СНБО завтра проведет выездное заседание в Донецкой области, рассмотрят 8 вопросов, - ДаниловСНБО завтра проведет выездное заседание в Донецкой области, рассмотрят 8 вопросов, - Данилов
Совет по господдержке кинематографии утвердил список победителей конкурсного отбора ГоскиноСовет по господдержке кинематографии утвердил список победителей конкурсного отбора Госкино
Количество незаконных задержаний в оккупированном Крыму выросло втрое, - постпред Украины в ОБСЕКоличество незаконных задержаний в оккупированном Крыму выросло втрое, - постпред Украины в ОБСЕ
Разумков принял участие в муниципальном форуме Ассоциации городов УкраиныРазумков принял участие в муниципальном форуме Ассоциации городов Украины
Последние новости
Подгружаем последние новости