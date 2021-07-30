СНБО утвердил стратегию внешнеполитической деятельности Украины, - Кулеба

Совет национальной безопасности и обороны на сегодняшнем заседании утвердил стратегию внешнеполитической деятельности Украины. Об этом по итогам заседания заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Брифинг транслировался на странице Офиса президента в фейсбуке.

"Сегодня произошло историческое событие. Впервые за 30 лет независимости Украина получила четкую, понятную и содержательную стратегию внешнеполитической деятельности", - отметил он.

По словам Кулебы, ранее из-за отсутствия стратегии Украина проходила через "качание с одной стороны в другую".

В документе определены цели внешней политики - утверждение Украины в мире как сильной и авторитетной европейской страны. Стратегия также определяет шесть приоритетных направлений: обеспечение суверенитета и территориальной целостности Украины; противодействие агрессивной политике РоSSии; курс на членство в ЕС и НАТО, продвижение украинского экспорта и привлечение инвестиций; защита прав и интересов граждан Украины за рубежом и продвижение положительного имиджа Украины в мире.

Всего в стратегии более 250 пунктов.

Напомним, 28 июля 2020 года Украина, Польша и Литва создали новый формат взаимодействия - "Люблинский треугольник". В рамках взаимодействия прошло несколько мероприятий, в частности - визит депутатов Польши и Литвы в зону роSSийской агрессии на Востоке Украины.