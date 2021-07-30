Зеленский назначил посла Украины при НАТО, должность была вакантной два года

Миссию возглавила Наталья Галибаренко.

Зеленский назначил посла Украины при НАТО, должность была вакантной два года
Фото: uainfo.org

Президент Владимир Зеленский в пятницу, 30 июля, назначил главой миссии Украины при НАТО Наталью Галибаренко. Эта должность была вакантной с августа 2019 года, когда тогдашний посол Вадим Пристайко стал министром иностранных дел.

Об этом сообщается в указе №334/2021.

Наталья Галибаренко была послом Украины в Великобритании в 2015-2020 годах, ее сменил именно Пристайко.

Напомним, что после Пристайко обязанности главы миссии Украины при НАТО два года исполнял Алексей Селин, а сейчас - Георгий Толкачев.

В соответствии со статьей 14 Закона Украины "О дипломатической службе", главы миссий Украины при международных организациях назначаются президентом по представлению министра иностранных дел.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Тунисе вспыхнули антиправительственные протестыВ Тунисе вспыхнули антиправительственные протесты
Более 161 тыс. противников "ковидных сертификатов" вышли на акции протеста во ФранцииБолее 161 тыс. противников "ковидных сертификатов" вышли на акции протеста во Франции
Испания 27 июля открывает границы для украинцевИспания 27 июля открывает границы для украинцев
Янукович-младший передал письмо Венедиктовой и требует, чтобы его допросилиЯнукович-младший передал письмо Венедиктовой и требует, чтобы его допросили
Зеленский объяснил свое решение уволить ХомчакаЗеленский объяснил свое решение уволить Хомчака
Блок рекламы


Похожие новости
Кузин объяснил рост случаев ковида отдельными кластерами на востоке УкраиныКузин объяснил рост случаев ковида отдельными кластерами на востоке Украины
Нацсовет назначил проверки телеканалам "Дом" и "Интер" из-за жалоб депутатовНацсовет назначил проверки телеканалам "Дом" и "Интер" из-за жалоб депутатов
Без газотранспортной системы Украины Европа на 80% зависит от "Газпрома", - МакогонБез газотранспортной системы Украины Европа на 80% зависит от "Газпрома", - Макогон
Зеленский поручил Шмыгалю внести изменения в закон о национальном сопротивленииЗеленский поручил Шмыгалю внести изменения в закон о национальном сопротивлении
В Евросоюзе осудили выдачу роSSийских паспортов на востоке УкраиныВ Евросоюзе осудили выдачу роSSийских паспортов на востоке Украины
Зеленский в Авдеевке представил нового командующего объединенных силЗеленский в Авдеевке представил нового командующего объединенных сил
Заместитель главы МИД Боднар стал послом Украины в ТурцииЗаместитель главы МИД Боднар стал послом Украины в Турции
Экс-директора Института агроэкологии приговорили к 8 годам тюрьмыЭкс-директора Института агроэкологии приговорили к 8 годам тюрьмы
Минздрав: за месяц до начала учебного года вакцинированы 51% педагоговМинздрав: за месяц до начала учебного года вакцинированы 51% педагогов
Участники отбора на должность директора БЭБ подделывали справки от психиатра, - глава конкурсной комиссии МиловановУчастники отбора на должность директора БЭБ подделывали справки от психиатра, - глава конкурсной комиссии Милованов
Последние новости
Подгружаем последние новости