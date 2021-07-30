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2021-07-30
Зеленский назначил посла Украины при НАТО, должность была вакантной два года
Миссию возглавила Наталья Галибаренко.
Фото: uainfo.org
Президент Владимир Зеленский в пятницу, 30 июля, назначил главой миссии Украины при НАТО Наталью Галибаренко. Эта должность была вакантной с августа 2019 года, когда тогдашний посол Вадим Пристайко стал министром иностранных дел.
Об этом сообщается в указе №334/2021.
Наталья Галибаренко была послом Украины в Великобритании в 2015-2020 годах, ее сменил именно Пристайко.
Напомним, что после Пристайко обязанности главы миссии Украины при НАТО два года исполнял Алексей Селин, а сейчас - Георгий Толкачев.
В соответствии со статьей 14 Закона Украины "О дипломатической службе", главы миссий Украины при международных организациях назначаются президентом по представлению министра иностранных дел.