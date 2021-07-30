Нацсовет назначил проверки телеканалам "Дом" и "Интер" из-за жалоб депутатов

Внеплановые проверки будут осуществлены в период с 13 по 27 августа.

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановые безвыездные проверки телеканалам "Дом" и "Интер".

Об этом сообщается на сайте Нацрсовета.

"29 июля Национальный совет назначил внеплановые безвыездные проверки ГП «Мультимедийная платформа иновещания Украины» (логотип «ДОМ») и ЗАО «Телеканал «Интер» (логотип «ИНТЕР»). «ДОМ» показал карту РоSSийской Федерации с временно оккупированной территорией Украины - Автономной Республикой Крым и г. Севастополем, а «Интер» демонстрировал фильмы с участием актеров, которые внесены в Перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Нацсовет поступили соответствующие обращения от Службы безопасности Украины, народного депутата Украины Ирины Геращенко и отдельных народных депутатов Украины, пересланные главой Верховной Рады Дмитрием Разумковым.

"Во время мониторинга 5 июля в эфире лицензиата зафиксирован повтор передачи «Русский дневник», в начале и в конце которой была размещена карта РФ с временно оккупированными территориями Украины. Этот факт является признаком нарушения требований пунктов а) и в) части первой статьи 59 Закона Украины «О телевидении и радиовещании», согласно которым компания обязана соблюдать законодательство Украины и требования лицензии, а также распространять объективную информацию", - отметили в Нацсовете.

Проверки телеканала "Интер" 12-17 и 20-24 июля зафиксировали в его эфире пять фильмов, которые нельзя показывать на территории Украины.

"В частности, это такие фильмы, как «Семнадцать мгновений весны», «Гостья из будущего», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Двадцатый век начинается» и «Место встречи изменить нельзя». Их участниками являются лица, фамилии которых внесены в Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины. Это признакам нарушения абзаца десятого части второй статьи 6 и пункта а) части первой статьи 59 Закона Украины «О телевидении и радиовещании». Согласно этим законодательным нормам не допускается трансляция аудиовизуальных произведений с участием лиц, внесенных в Перечень, также телерадиокомпания обязана соблюдать законодательство Украины и требования лицензии", - пояснили в Нацсовете.

Внеплановые проверки будут проведены в период с 13 по 27 августа.

Ранее, 15 июля, Нацсовет назначил телеканалу "Интер" внеплановую безвыездную проверку из-за демонстрации с 28 июня по 11 июля 11 фильмов с участием артистов, которых внесены в Перечень.

Напомним, в мае телеканал ZIK получил от Нацсовета предупреждение и штраф за распространение призывов к разжиганию войны.