Без газотранспортной системы Украины Европа на 80% зависит от "Газпрома", - Макогон

Главный вопрос - останется ли Украина транзитной страной после 2024 года.

Глава оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон заявил, что в случае сокращения транзита после 2024 года ГТС придется существенно оптимизировать, в результате чего Европа будет зависеть на 80% от газопроводов роSSийского "Газпрома".

Об этом говорится на сайте Оператора.

Макогон пояснил: ежегодно Украина потребляет около 30 млрд кубометров газа, из которых 20 млрд - собственная добыча, еще 10 млрд - импорт. Поэтому украинская ГТС будет работать в любом случае.

"Главный вопрос заключается в том, останется ли Украина транзитной страной после 2024 года. Если нет, то Оператор ГТС будет вынужден существенно оптимизировать систему, чтобы расходы на содержание ГТС не легли на плечи украинского потребителя", - отметил Макогон.

Проблема, по его словам, заключается в том, что восстановить полноценную работу ГТС после закрытия компрессорных станций будет невозможно. Поэтому оператор ГТСУ не сможет быть "резервным вариантом" для Европы в случае, например, ремонта "Северного потока".

"В Европе думают, что в таком случае смогут сказать: "Давайте украинский транзит". Но, к сожалению, такого не будет. Если мы проведем оптимизацию, вернуться назад будет невозможно", - добавил Макогон.

Напомним, ранее "Газпром" заявил, что готов продолжить транзит газа через Украину после 2024 года, но при определенных условиях.