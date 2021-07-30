Обвиняемые по делу о "Кузне на Рыбальском" обратятся в ЕСПЧ из-за давления, - адвокаты

Защитники говорят, что подозреваемые находятся под стражей в течение почти месяца и за это время не осуществлено соответствующих следственных действий.

Подозреваемые по делу о "Кузни на Рыбальском" подадут иск в Европейский суд по правам человека за политические преследования. Об этом во время брифинга сообщили адвокаты Илья Новиков и Грегори Туан дит Дюдон.

Адвокат Илья Новиков сообщил, что по информации защитников подозреваемые находятся под стражей в течение почти месяца и за это время не осуществлено соответствующих следственных действий.

"За все это время следствие не проводило ни допрос, ни каких-либо следственных действий. И я не могу, и мои коллеги не можем воспринимать эту ситуацию иначе как пытки и моральное давление на арестованных. Учитывая контекст ситуации мы понимаем, что единственная цель такого давления может быть попытка заставить их дать ложные показания против Петра Порошенко. Мы понимаем, что целью почему следствие, которое настаивало на аресте, сейчас не спешит провести эти допросы, это то, что они не поддались этому давлению", - сказал он.

По словам адвоката Грегори Туант дит Дюдона, затягивание рассмотрения этого дела приводит к нарушению прав человека.

"Этот факт нарушает прямо много статей Европейской конвенции прав человека. Это также прямо указывает на напряженный политический контекст на ту ситуацию, которая сложилась для унижения, осквернения образа предыдущей администрации и предыдущего президента. Все недостатки объясняются тем, что президентом тогда был Порошенко", - сказал он.

Он добавил, что обеспокоен критическим положением и напряженным контекстом, а также скрытыми мотивами, стоящих за этим процессом.

"Нас беспокоит то, что обвинения не опирается на какие-то доказательные материалы, доказательства вины. Это указывает на прямо политическую мотивацию дела. Следственный судья Соколов установил небывалый размер залога. Это прямой признак, что все, что нужно прокуратуре - это обвинить во всех грехах и преследовать именно работников предыдущей администрации. Мне кажется, что это слишком важное дело и властные органы Совета Европы рассмотрят этот случай очень внимательно. Потому что здесь возникают очень важные вопросы по поводу уважения к правовласти, что в свою очередь, является основой национальной демократии по стандартам Совета Европы", - отметил Грегори Туант д Дюдон.

По словам Ильи Новикова, сумма залога предназначена Печерским судом является беспрецедентным для Украины и вопреки законодательству несопоставима с материальным положением подозреваемых.

"Залог в сумме более 400 млн грн - это не только самая большая сумма залога для Украины. Если бы блюдо рассматривалось в США , то такой размер залога вошел бы в первую десятку за все время, и был бы на четвертом, пятом, шестом и седьмом местах", - сказал Новиков.

Кроме этого, Илья Новиков отметил, что прокуроры не явились на рассмотрение апелляции 29 июня и Офис генерального прокурора не смог предоставить разъяснения причин неявки прокуроров.

"Апелляционный суд Киева должен рассмотреть апелляцию на эти аресты. Этого не произошло. Прокуроры не явились на заседание, и когда депутаты "Европейской солидарности" пришли в Офис генерального прокурора, чтобы выяснить, почему прокуратура проигнорировала заседание по делу Павловского объяснений, которые удовлетворили, предоставлено не было", - сказал он.

Напомним, что по делу "Кузни на Рыбальском" подозревают главу правления этого предприятия Валерия Шандра и генерала Игоря Павловского.

Правоохранители ранее заявляли, что сумма залога сопоставима с убытками, якобы нанесенными государственному бюджету в результате контракта между Минобороны и "Кузней на Рыбальском". Напомним, что Павловскому и Шандре инкриминируют нанесение ущерба по делу о закупке военной техники низкого качества. Речь идет о военных катерах, контракт на которые был заключен в 2016 году.