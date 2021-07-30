Зеленский поручил Шмыгалю внести изменения в закон о национальном сопротивлении

Президент Владимир Зеленский обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с задачей за два месяца подать в Верховную Раду предложения о внесении изменений в Закон "Об основах национального сопротивления" с целью полного согласования его норм с положениями Конституции Украины и устранения технико-юридических недостатков.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

В письме Зеленского отмечается, что парламент 16 июля принял Закон "Об основах национального сопротивления", который в целом поддержал и подписал президент. Однако, при подготовке законопроекта ко второму чтению депутаты внесли ряд предложений.

"Внесение поправок привело к тому, что некоторые положения закона не в полной мере соответствуют Конституции Украины и требуют устранения технико-юридических недостатков", - подчеркнул Зеленский.

В частности, речь идет о предоставлении Кабинету министров полномочий по определению порядков запрета проведения мирных собраний, митингов, шествий и демонстраций и тому подобное; изъятию у предприятий и граждан телекоммуникационного оборудования, телевизионной, видео- и аудиоаппаратуры, компьютеров и других средств связи; изъятию у предприятий, учреждений, организаций учебной и боевой техники и тому подобное. Также предусмотрено предоставление военному командованию права отстранения от работы руководителей предприятий и организаций в случаях, определенных законом "О правовом режиме военного положения".

Кроме того, закон содержит положения относительно нераспространения действия закона "Об административных услугах" на отношения по сертификации инструкторов, которые привлекаются к подготовке военных частей (подразделений) территориальной обороны Сил территориальной обороны ВСУ и подготовки населения к участию в движении национального сопротивления, а также включение аккредитованных общественных объединений к субъектам, на которые распространяются гарантии социальной и правовой защиты, предусмотренные Законом "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей".

"Учитывая важность Закона Украины «Об основах национального сопротивления» для обеспечения обороноспособности государства, а также на то, что указанный закон Украины вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования и вводится в действие с 1 января 2022 года, предлагаю в двухмесячный срок подать в Верховную Раду Украины предложения о внесении изменений в Закон Украины «Об основах национального сопротивления» с целью полного согласования его положений в соответствии с Конституцией Украины и устранения технико-юридических недостатков", - отмечает Зеленский в письме к главе правительства.

Напомним, ранее, во время мероприятий по случаю Дня Сил специальных операций, Зеленский подписал законы "Об основах национального сопротивления" и об изменениях в Закон "О численности Вооруженных Сил Украины".