Успех на переговорах ТКГ во многом зависит от модератора ОБСЕ, - Резников

Вице-премьер-министр - министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников считает, что успех мирного урегулирования конфликта в Донбассе во многом зависит от фигуры модератора ОБСЕ на переговорах Трехсторонней контактной группы.

Об этом он рассказал в интервью "Інтерфакс-Україна".

"Уверен, что зависит сильно. От того, как человек модерирует, как задает вопросы, ставит на повестку дня - очень сильно зависит успех мирного урегулирования", - сказал Резников.

Он также добавил, что хотел бы ожидать от новых представителей ОБСЕ в ТКГ анализа причин неуспеха, которые привели к блокированию работы в подгруппах, а также, чтобы они сделали попытки "вынести за скобки" позиции, которые мешают переговорам, в т.ч. - процедурные.

"Их (позиции мешающих - ед.) можно убрать, например, заменив способ рассмотрения повестки дня или подходы к нашим консультациям, и, тем самым, - дать сторонам продвинуться", - сказал Резников.

26 августа очередное заседание ТКГ как новоназначенный спецпредставитель ОБСЕ в Украине и ТКГ проведет финский дипломат Микко Киннунен. Кроме того, изменились координаторы ОБСЕ в гуманитарной и политической рабочих подгруппах. Ими стали, соответственно, Сильви Берману и Шарлотта Реландер.

Напомним, в июне модераторы от ОБСЕ Пьер Морель и Тони Фриш оставили "минский процесс".

19 января на заседании политического подгруппы ТКГ Украина предложила разработать единый "План совместных шагов" по Донбассу. Отмечалось, что в нем должны быть учтены предложения всех сторон. Оккупирован Донбасс с 9 июня 2020 года на заседаниях политической подгруппы в ТКГ представляют журналисты Денис Казанский и Сергей Гармаш.

Позже Гармаш неоднократно заявлял, что не исключает своего выхода из состава делегации в ТКГ, поскольку, по его словам, уже на третьем заседании присутствуют "какие-то общественные эксперты, представляющие непонятно кого". Он сообщал, что ОБСЕ допустила на заседание ТКГ "общественных советников" ОРДЛО.

Тогда Гармаш отметил, что координатор подгруппы от ОБСЕ Пьер Морель "не смог ответить на вопрос украинской делегации о том, кто эти люди, присутствующие на заседании, сказав, что на переговорах не принято ставить вопрос статуса участников". Он также заявлял, что модератор ОБСЕ давил, чтобы на ТКГ рассматривали "план ОРДЛО".