Лукашенко готов разместить роSSийские войска в Беларуси "если потребуется для безопасности"

Александр Лукашенко заявил, что никогда на уровне президентов вопрос о размещении роSSийских военных баз в Беларуси не обсуждался. Однако, по его словам, если это будет нужно для безопасности Беларуси и РФ , будут размещены "все вооруженные силы со всеми видами вооружений".

Об этом сообщает БелТА.

Лукашенко обратил внимание, что на Западе обеспокоились белорусско-роSSийскими учениями, которые состоятся в сентябре.

"По меньшей мере смешно это все слышать. Сколько учений они провели у наших границ? Они нас критикуют: вот Лукашенко хочет разместить роSSийские базы на территории Беларуси. Слушайте, мы же не "паримся" по поводу того, что они создали кучу этих баз в Европе - их же море там... Никогда на уровне президентов вопрос о размещении роSSийских баз в Беларуси не обсуждался. Прежде всего потому, что в этом нет никакой необходимости при современных вооружениях", - сказал он.

Вместе с тем Лукашенко заявил: "Если нужно будет для безопасности Союзного государства, которое мы строим, для безопасности Беларуси и РоSSии - разместить здесь все вооруженные силы со всеми видами вооружений - они будут здесь размещены немедленно. Сейчас в этом нет никакой необходимости, у нас достаточно прочные, сплоченные, компактные Вооруженные Силы.... если будет мало, сюда будут введены все Вооруженные Силы РоSSийской Федерации. Такого никогда не будет. Но если нужно, мы раздумывать не будем ".

"Еще раз повторяю: в этом сегодня нет абсолютно никакой необходимости. В острый период в августе прошлого года, когда кто-то колебался, кто предал, кто-то под плинтус залез, у кого в мозгах кипела... я не ввел никакие вооруженные силы, ни из РоSSии, ни из Украины, ни из других стран. Мы с этой бедой справились сами. Вот моя позиция", - добавил Лукашенко.