Разумков снова пропустил заседание СНБО из-за командировки

Спикер "не мог отменить рабочую поездку", ибо "привык выполнять" то, что обещает.

Разумков снова пропустил заседание СНБО из-за командировки
Фото: facebook.com/dmytro.razumkov

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков не попал на выездное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, которое организовали 30 июля в Донецкой области.

"К сожалению, я не успеваю", - сказал Разумков в комментарии ""Интерфакс-Украина".

У Разумкова с 28 по 30 июля был запланирован рабочий визит в Одесскую и Николаевскую области.

"Командировка планировалась две недели назад, официальные материалы появились более недели назад, а о СНБО все узнали два дня назад. Поэтому, к сожалению, я не мог отменить свою рабочую поездку и в Николаевскую, и в Одесскую области, я привык выполнять то, что я обещаю", - сказал спикер Рады.

Напомним, что Разумков не в первый раз пропускает заседания СНБО.

26 февраля спикер Верховной Рады пропустил заседание из-за командировки в Винницкую область, 11 марта - из-за командировки в Хмельницкую область.

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