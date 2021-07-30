В Евросоюзе осудили выдачу роSSийских паспортов на востоке Украины

В Европейском Союзе обеспокоены решением Москвы привлечь жителей ОРДЛО к голосованию на выборах в Госдуму РФ , что нарушает суверенитет Украины и противоречит целям Минских договоренностей.

Об этом говорится в заявлении Евросоюза , произнесенном на заседании Постоянного совета ОБСЕ , сообщает Укринформ.

"Мы осуждаем массовую выдачу роSSийских паспортов гражданам Украины в упрощенном и выборочном порядке", - говорится в заявлении ЕС о продолжающейся агрессии РоSSии против Украины и незаконной оккупации Крыма.

Также Евросоюз заявил об обеспокоенности по поводу постановления роSSийского Центризбиркома от 20 июля, которое предусматривает возможность регистрации и голосования онлайн на выборах в Госдуму РФ 19 сентября для тех жителей Донецкой и Луганской областей Украины, которые получили роSSийские паспорта.

"Такие меры нарушают суверенитет Украины, противоречат целям Минских договоренностей и препятствуют будущему процесса реинтеграции", - заявили в ЕС .

Авторы документа напомнили, что санкции ЕС против РоSSии привязаны к полному выполнению Минских договоренностей.

С осуждением незаконной выдачи роSSийских паспортов на территории ОРДЛО в очередной раз во время заседания постоянного совета выступил и глава украинской миссии ОБСЕ Евгений Цымбалюк.

Он назвал это "одним из грубейших нарушений РоSSийской Федерацией Минских договоренностей", направленных на полное восстановление суверенитета Украины на временно оккупированных территориях востока Украины.

Также украинский посол осудил намерение Москвы привлечь жителей ОРДЛО с незаконно выданными роSSийскими паспортами к участию в электронном голосовании на выборах в Госдуму РФ .

По данным СНБО Украины, жителям оккупированных частей Луганской и Донецкой областей раздали около 630 тыс. роSSийских паспортов.

Напомним, выборы в Госдуму РФ пройдут 17-19 сентября. РоSSия также позволяет избираться депутатам из Крыма, который является оккупированной украинской территорией, а также раздает свои паспорта на временно оккупированном Донбассе и заявляет, что они смогут проголосовать. Например, в Ростовской области от "Единой РоSSии" будет баллотироваться бывший главарь "ДНР" Александр Бородай. Всего в ОРДЛО, по предварительным данным, проживают около 1,6 млн жителей, однако точных данных не знает никто.

Весной 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном режиме выдачи роSSийского гражданства жителям ОРДЛО и украинцам, жившим в Крыму и на Донбассе до весны 2014 года. Позже Путин расширил упрощенную выдачу роSSийских паспортов на весь Донбасс.