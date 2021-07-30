В Украине продлят карантин

Карантин в Украине, который продолжает действовать уже 506-й день, будет продолжен из-за привязки к организационным мероприятиям и прогнозам по развитию пандемии. Об этом в эфире телеканала "1+1" заявил главный санитарный врач Игорь Кузин, передают Українські Новини.



Сейчас ситуация с распространением коронавирусной инфекции стабильная, сказал Кузин. Беспокойство вызывают Донецкая, Луганская, Харьковская и Львовская область, где в отдельных районах фиксируются локальные вспышки болезни. Там сейчас усилена работа специалистов противоэпидемической защиты, пояснил главый санврач.



"Насчет продления карантина. Оон, скорее всего, будет продолжен, потому что мы понимаем, что к карантину привязывается довольно много уже организационных мероприятий, и, в том числе, мероприятий, которые у нас есть в рамках системы гражданской защиты. Потому он будет продолжен", — подчеркнул И.Кузин.



При этом назвать срок действия ограничений главный санврач пока не в состоянии.



Как сообщали Українські Новини, Национальная академия наук прогнозирует развитие эпидемии COVID-19 и увеличение количества новых случаев заражения в Украине с 28 июля по 10 августа.



При этом ужесточение карантинных ограничений анонсировал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.



В свою очередь, Министерство здравоохранения фиксирует рост количества зараженных коронавирусом, которых за сутки стало больше на 962 человека в Украине.



