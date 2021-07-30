Зеленский в Авдеевке представил нового командующего объединенных сил

Президент Владимир Зеленский в пятницу, 30 июля, приехал в Авдеевку, чтобы поздравить город с седьмой годовщиной освобождения от роSSийской оккупации и представить нового командующего Объединенных сил АлександраПавлюка.

"В этот день семь лет назад без больших, но, к сожалению, потерь город Авдеевка был освобожден от оккупантов силами второго батальона тактической группы 93-й ОМБр и добровольцев "Правого сектора". Авдеевка стала десятым по счету городом Донецкой области, который был освобожден нашими воинами после Мариуполя, Славянска, Краматорска и других", - сказал Зеленский, выступая на фоне обновленного мемориала защитникам Авдеевки.

Зеленский подчеркнул, что после того, как над городом подняли сине-желтый флаг, в нем, несмотря на близость к передовой, начала восстанавливаться нормальная жизнь.

При этом он подчеркнул, что война не закончилась: "Совсем рядом в Авдеевский промзоне, несмотря на договоренности, продолжаются взрывы и продолжаются выстрелы".

Президент поблагодарил военных 72-й ОМБр им. Черных Запорожцев, которые сейчас защищают город, и представил им нового командующего.

"Я хочу вам представить нового командующего Объединенных сил Вооруженных сил Украины генерал-лейтенанта Александра Павлюка. Также хочу поблагодарить предыдущем командующему Кравченко Владимиру Анатольевичу. Мне кажется, что представление именно в такой день - это хороший знак, символ надежды на то, что свободная и мирная жизнь будет наступать и во всех других временно оккупированных городах и деревнях на востоке украинской суверенной земли", - сказал Зеленский.