В Херсоне по подозрению в сотрудничестве с оккупационными властями задержали крымского бизнесмена
Перевозчик из Сак брал подряды у роSSийской армии.
Правоохранительные органы Украины в четверг, 29 июля, задержали в аэропорту Херсона крымского бизнесмена, который в 2016-2017 годах по контракту с оккупационными властями занимался перевозкой призывников.
Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры АР Крым и города Севастополя.
Бизнесмен в 2014 году перерегистрировался по роSSийскому законодательству и продолжил заниматься частным извозом.
В течение 2016-2017 годов он участвовал в четырех незаконных призывных кампаниях на территории полуострова. Его транспорт привлекали к перевозкам призывников к сборному распределительному пункту и железнодорожному вокзалу в Симферополе, откуда их вывозили в РоSSию для прохождения службы.
По одному из контрактов бизнесмен получил более 1 миллиона рублей. Он предусматривал выполнение 496 рейсов и перевозку 3200 человек.
Бизнесмену сообщили о подозрении в пособничестве в нарушении законов и обычаев войны (ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 438 УК Украины), которое заключается в содействии незаконной деятельности "военного комиссариата Республики Крым" во время проведения незаконных призывных кампаний в Крыму .
Напомним, Украина считает, что, осуществляя призыв в Крыму, РоSSия нарушила 4 Женевскую конвенцию, запрещающую государству-оккупанту призывать в свою армию жителей оккупированной территории. Принуждение крымчан служить в Вооруженных силах РФ расследуется в рамках производства по ч. 1 ст. 438 УК Украины.