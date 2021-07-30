В Гонконге вынесли первый приговор о тюремном заключении по новому закону о нацбезопасности

24-летний официант получил 9 лет тюрьмы.

В Гонконге в пятницу, 30 июля, вынесли первый приговор о тюремном заключении по новому закону о защите национальной безопасности, принятие которого в 2020 году привело к массовым протестам.

Как сообщает Reuters, 24-летнего официанта признали виновным в террористической деятельности и подстрекательстве к отделению Гонконга от КНР. Его обвиняли в наезде мотоциклом на трех полицейских, во время которого, как утверждается, он имел при себе флаг с призывом "Свободу Гонконгу".

Фото: twitter.com/Stand_with_HK

Судьи решили, что этот лозунг мог побудить других к сецессии.

Как следствие, обвиняемому присудили 6,5 лет за подстрекательство к отделению Гонконга и 8 лет за террористическую деятельность; общий срок по совокупности определили как 9 лет лишения свободы.

"Мы считаем, что такой совокупный срок достаточно отражает вину обвиняемого в совершении двух преступлений и влияет на общество, одновременно достигая необходимого сдерживающего эффекта", - говорится в приговоре.

Адвокат обвиняемого просил судей проявить снисхождение. Он говорил, что инцидент с флагом имел незначительный характер и в целом обвиняемый - порядочный человек, который допустил ошибку.

Напомним, закон о нацбезопасности предоставляет Китаю право применять в Гонконге национальные законы и открывать там представительства спецслужб. Пекин объяснял, что закон позволит сдержать акты сепаратизма в городе. Противники закона, в свою очередь, говорили, что документ противоречит принципу "одна страна, две системы".

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