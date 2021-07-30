Заместитель главы МИД Боднар стал послом Украины в Турции

Зеленский определился с вакансиями в нескольких странах.

Заместитель главы МИД Боднар стал послом Украины в Турции
Василь Боднар
Фото: Василь Боднар / Facebook

Президент Владимир Зеленский в пятницу, 30 июля, назначил послов Украины в четырех странах: Турции, Австрии, Индонезии и Танзании.

Об этом сообщается в указах №335-338.

В Анкару поедет заместитель министра иностранных дел Василий Боднар, который в 2013-2015 годах был советником-посланником посольства в Турции, а в 2015-2017 годах - генеральным консулом в Стамбуле.

Он заменил Андрея Сибигу, предназначенного в мае на должность заместителя председателя Офиса президента.

Послом Украины в Австрии стал дипломат Василий Химинец, который когда-то работал в посольстве в Германии и некоторое время исполнял обязанности посла в этой стране.

Он заменил Александра Щербу, уволенного в апреле.

Послом Украины в Индонезии стал дипломат, китаевед Василий Гамянин. Он долгое время был советником-посланником посольства в Китае.

Должность посла в Индонезии была вакантной с июня 2020 года после увольнения Владимира Пахиля.

Послом Украины в Танзании по совместительству стал Андрей Праведник, который базируется в соседней Кении.

Напомним, что 30 июля Зеленский также назначил главой миссии Украины при НАТО Наталью Галибаренко.

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