НАБУ сообщило об обнаружении экс-судьи Чауса и потерю связи с правоохранителями, которые его задержали

Национальное антикоррупционное бюро сообщило, что правоохранители задержали экс-судью Николая Чауса, что ранее был похищен в Молдове. В то же время НАБУ утверждает, что лица, которые его задержали, не выходят на связь.

"Призываем правоохранителей соблюдать закон и передать подозреваемого, которого разыскивают детективы, уполномоченным представителям Национального бюро", - говорится в сообщении.

О выявлении Чауса первыми сообщили СМИ . Якобы местный житель села Мазуровка в Винницкой области обнаружил, что Чаус находится в этом населенном пункте.

Напомним, что после побега из Украины Чаус оказался в Молдове. В начале 2017 года украинские следователи обратились к молдавским коллегам с просьбой выдать им его. Чаус попросил политического убежища, однако ему отказали. Он решил обжаловать это решение в суде.

В начале апреля этого года сообщалось, что Чауса похитили в Молдове и вывезли на территорию Украины. МВД Молдовы сообщило, что за похищением Чауса могут стоять иностранцы и часть из них после этого уехала в Украину. Также министр внутренних дел Молдовы сказал, что подозреваемые в организации похищения переписывались на украинском языке.

МИД Украины отрицает, что государственные учреждения Украины причастны к похищению судьи-беглеца.

17 мая Чаус записал первое видеообращение и пообещал обличительные заявления. Он также заявил, что его похищали. Затем Интерпол снял Чауса с международного розыска.

В середине июля генпрокурор Молдовы Александр Стояногло объявил о завершении расследования исчезновения бывшего судьи Николая Чауса. По данным правоохранителей, к похищению могут быть причастны государственные структуры Украины.

В МИД сказали, что Украина неоднократно заявляла о готовности к максимальному сотрудничеству с Молдовой в деле судьи Николая Чауса. Этот вопрос обсуждался как на уровне президентов, так и министров иностранных дел.

Чауса подозревают в получении в августе 2016 года $150 тыс. взятки за условный срок для 74-летней пенсионерки, которая торговала димедролом и другими наркотическими веществами. Полученные деньги судья сунул в стеклянные банки, одну из которых успел закопать. Арестовать его тогда не удалось, поскольку парламент не смог оперативно рассмотреть этот вопрос. Неприкосновенность сняли с него уже после побега.