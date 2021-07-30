Апелляционный суд оставил в силе домашний арест Медведчука

Ранее Печерский райсуд продлил домашний арест Медведчуку до 7 сентября.

Апелляционный суд оставил в силе домашний арест Медведчука
Фото: Lb.ua

Киевский апелляционный суд оставил в силе домашний арест народного депутата от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука.

Соответствующее решение суд вынес в пятницу, отказав таким образом в удовлетворении апелляции защиты, передает "Интефакс-Украина".

Ранее, 9 июля, Печерский районный суд продлил домашний арест Медведчуку до 7сентября. Медведчук подал апелляцию на это решение.

Напомним, народным депутатам ОПЗЖ Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку 11 мая было сообщено о подозрении в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном РФ Крыму. По словам генпрокурора Ирины Венедиктовой, подозрение касается трех эпизодов противоправной деятельности и сотрудничества со страной-агрессором.

По данным следствия, в 2015 году Медведчук вступил в предварительный сговор с чиновником правительства РФ для добычи полезных ископаемых на шельфе Черного моря (морская экономическая зона Украины, временно оккупирована РФ). Еще один эпизод уголовного производства касается передачи специальным службам РФ сведений, содержащих государственную тайну. Третий эпизод незаконной деятельности - проведение подрывной деятельности против Украины, в частности в контексте разработки антиукраинского проекта "Луч".

Медведчук 12 мая прибыл в Офис генерального прокурора, ознакомился с копией предъявленного ему подозрения и заявил, что скрываться от следствия не намерен, а подозрения политически мотивированными. Сейчас он находится под домашним арестом.

Казак, по данным правоохранительных органов, находится в РФ. В то же время, по информации Медведчука, Козак находится на территории Беларуси, где проходит лечение. Казак объявлен в розыск, есть решение суда на его задержание для избрания меры пресечения.

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