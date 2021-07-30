Экс-директора Института агроэкологии приговорили к 8 годам тюрьмы

Орест Фурдычко попался на взятке в полмиллиона долларов.

Экс-директора Института агроэкологии приговорили к 8 годам тюрьмы
Орест Фурдичко

В пятницу, 30 июля, Высший антикоррупционный суд признал виновным бывшего руководителя Института агроэкологии и природопользования Национальной академии аграрных наук Ореста Фурдычко в вымогательстве 500 тыс. долларов взятки. Его приговорили к восьми годам тюрьмы.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Как сообщалось, тогдашний директор Института был задержан в декабре 2017 года недалеко от его работы сразу после получения им первой части неправомерной выгоды - 300 тыс. долларов США. В целом сумма неправомерной выгоды достигала 500 тыс. долларов США. После задержания Фурдычко отстранили от исполнения обязанностей.

"Суд, учитывая доказательства, собранные в рамках досудебного расследования детективами НАБУ и прокурорами САП, признал экс-директора Института виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК Украины и назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными обязанностями, сроком на 3 года и конфискацией имущества", - сказано в сообщении.

На приговор еще может быть подана апелляция.

Напомним, что Орест Фурдычко с начала 90-х возглавлял лесную отрасль Львовщины и именно с его именем пресса связывала масштабные злоупотребления в этой области. В 1990-1997 гг. был депутатом Львовского облсовета, в 1997-1998 гг. - председателем Львовского облсовета. В 1998-2002 годах был народным депутатом Украины, позже работал на руководящих должностях в Госкомитете лесного хозяйства Украины и в министерстве охраны окружающей среды. В мае 2017 года президент наградил его орденом князя Ярослава Мудрого V степени.

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