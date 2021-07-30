Минздрав: за месяц до начала учебного года вакцинированы 51% педагогов

Порог для работы школ в "желтой" и "красной" зонах - 80%.

Минздрав: за месяц до начала учебного года вакцинированы 51% педагогов
Фото: Єлизавета Серватинська

Министерство здравоохранения заявило, что за месяц до начала учебного года в Украине вакцинировали от ковида уже 51% педагогов.

Об этом в эфире "Завтрака с 1+1" сказал главный санитарный врач Игорь Кузин, комментируя установленное правительством требование, при котором школы в "желтой", "оранжевой" и "красной" зонах смогут работать, только если будут иметь 80% привитого персонала.

"Сейчас 51 процент педагогов уже вакцинированы, и те, кто не вакцинировался, обычно не отказывались, а люди находились в отпусках, потому что это лето. Надеемся, что эти 30 процентов, которые нужны для открытия школ, успеют вакцинировать за август, и мы сможем открыть все школы 1 сентября", - сказал он.

Кузин пояснил, что этот порог установили для защиты самих педагогов. В других странах вспышки дельта-штамма коронавируса в школах происходили в основном именно среди персонала, а не учеников.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения, ЮНЕСКО и ЮНИСЕФ посоветовали избегать закрытия школ во время пандемии коронавируса, поскольку дистанционное обучение плохо влияет на качество образования, социальное и психическое благополучие детей и молодежи.

Поэтому в обновленных рекомендациях в первую очередь речь идет о необходимости тестирования школьников на коронавирус с помощью ПЦР-тестов или быстрых тестов на антиген.

Закрытие школ следует рассматривать лишь как исключительную меру, только в случае больших вспышек или невозможности контролировать эпидемию какими-либо другими мерами.

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