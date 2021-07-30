СНБО завтра проведет выездное заседание в Донецкой области, рассмотрят 8 вопросов, - Данилов

Будут вопросы границы, вопросы безопасности в энергетическом секторе, вопросы, связанные с медициной, водой и тому подобное.

СНБО завтра проведет выездное заседание в Донецкой области, рассмотрят 8 вопросов, - Данилов
Фото: facebook/Рада національної безпеки і оборони України

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины в пятницу, 30 июля, проведет выездное заседание в Донецкой области, планируется рассмотрение восьми вопросов.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передат “Интерфакс-Украина”.

"Заседание, которое будет завтра, оно будет на территории Донецкой области, повестка дня сформирована, президент согласовал повестку дня. Будут вопросы границы, вопросы безопасности в энергетическом секторе, вопросы, связанные с медициной, водой и т. д. Восемь вопросов завтра будем рассматривать", - сказал Данилов в кулуарах Конгресса местных и региональных властей при главе государства и Национального совета реформ.

По его словам, практика выездных заседаний будет регулярной для привлечения к заседаниям СНБО органов самоуправления.

Ранее, 12 июля секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что в пятницу, 16 июля, заседание впервые состоится не в Киеве, а в одном из областных центров. Он также отмечал, что на заседании рассмотрят вопросы, которые будут касаться региона, где состоится заседание.

Впрочем уже 15 июля СНБО передумал проводить выездное заседание, оно состоялось в Киеве.

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