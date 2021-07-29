В Украине успешно испытали новый реактивный снаряд "Тайфун-1"

Результаты испытаний используют в ходе разработки реактивного снаряда калибра 220 мм "Тайфун-2" для модернизированной РСЗО "Ураган".

В Украине успешно испытали новый реактивный снаряд "Тайфун-1"
Заряджання реактивного снаряду "Тайфун-1"
Фото: Армія Інформ

Состоялись успешные испытания нового реактивного снаряда калибра 122 мм "Тайфун-1" для модернизированной системы залпового огня БМ-21У "Ивушка".

Как отмечает пресс-служба Минобороны, боеприпас разработан КБ "Южное".

"Министерство обороны продолжает реализацию стратегии ракетно-реактивного вооружения Вооруженных Сил Украины. Результаты испытаний "Тайфун-1" будут использованы в ходе разработки реактивного снаряда калибра 220 мм "Тайфун-2" для модернизированной системы залпового огня "Ураган", - отметил министр обороны Украины Андрей Таран.

Он отметил, что КБ "Южное" также успешно провело государственные (летные) испытания отремонтированных ракет для тактического ракетного комплекса "Точка-У". В ходе исследовательского ремонта они были дополнительно оснащены системой аварийного прекращения полета и системой телеметрического контроля.

По словам Андрея Тарана, ремонт ракет для "Точки-У" позволит восстановить боекомплект Вооруженных Сил Украины для выполнения задач по назначению.

Министр обороны добавил, что сейчас на завершающем этапе государственных испытаний находится создание высокоточной ракеты калибра 300 мм "Ольха-М" с улучшенными характеристиками для модернизированных систем залпового огня "Смерч", которая разработана ГП "Государственное Киевское конструкторское бюро "ЛУЧ".

Андрей Таран также отметил, что в рамках Программы повышения обороноспособности Министерством обороны спланирована закупка оперативно-тактического ракетного комплекса "Сапсан".

Испытания реактивных снарядов системы залпового огня "Тайфун-1" в Украине начаты в 2019 году. "На базе" Тайфун-1" проводятся работы по созданию управляемого снаряда "Тайфун-1М", а также модернизированных версий принципиально новых реактивных систем залпового огня "Тайфун-2" и "Тайфун-4".

Напомним, 2 июня украинские военные провели успешные испытательные пуски новых реактивных снарядов калибра 122 мм "Тайфун-1" повышенной дальности к РСЗО "Град".

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