С начала суток на Донбассе враг 4 раза обстрелял украинские позиции

В зоне боевых действий на Востоке Украины с начала суток, 29 июля, зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня. Боевых потерь среди украинских военных нет.

Об этом сообщает Штаб ООС.

Возле населенного пункта Широкино противник дважды вел огонь из минометов 120-го и 82-го калибра.

Неподалеку Водяного, что на Приазовье, роSSийские оккупанты обстреляли украинские позиции из минометов 120-го калибра.

Вблизи поселка Шумы враг открывал огонь из минометов 82-го калибра и стрелкового оружия.

"На обстрелы роSSийско-оккупационных войск наши защитники открывали ответный огонь. О действиях вооруженных формированиях РоSSийской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК", - говорится в сообщении.

Напомним, за прошедшие сутки, 28 июля, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано 13 нарушений режима прекращения огня со стороны роSSийско-оккупационных войск .