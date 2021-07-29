С начала суток на Донбассе враг 4 раза обстрелял украинские позиции

На обстрелы роSSийско-оккупационных войск украинские военные открывали ответный огонь.

С начала суток на Донбассе враг 4 раза обстрелял украинские позиции
Фото: facebook.com/pressjfo.news

В зоне боевых действий на Востоке Украины с начала суток, 29 июля, зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня. Боевых потерь среди украинских военных нет.

Об этом сообщает Штаб ООС.

Возле населенного пункта Широкино противник дважды вел огонь из минометов 120-го и 82-го калибра.

Неподалеку Водяного, что на Приазовье, роSSийские оккупанты обстреляли украинские позиции из минометов 120-го калибра.

Вблизи поселка Шумы враг открывал огонь из минометов 82-го калибра и стрелкового оружия.

"На обстрелы роSSийско-оккупационных войск наши защитники открывали ответный огонь. О действиях вооруженных формированиях РоSSийской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК", - говорится в сообщении.

Напомним, за прошедшие сутки, 28 июля, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано 13 нарушений режима прекращения огня со стороны роSSийско-оккупационных войск .

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