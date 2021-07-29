С начала суток на Донбассе враг 4 раза обстрелял украинские позиции
На обстрелы роSSийско-оккупационных войск украинские военные открывали ответный огонь.
В зоне боевых действий на Востоке Украины с начала суток, 29 июля, зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня. Боевых потерь среди украинских военных нет.
Об этом сообщает Штаб ООС.
Возле населенного пункта Широкино противник дважды вел огонь из минометов 120-го и 82-го калибра.
Неподалеку Водяного, что на Приазовье, роSSийские оккупанты обстреляли украинские позиции из минометов 120-го калибра.
Вблизи поселка Шумы враг открывал огонь из минометов 82-го калибра и стрелкового оружия.
"На обстрелы роSSийско-оккупационных войск наши защитники открывали ответный огонь. О действиях вооруженных формированиях РоSSийской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК", - говорится в сообщении.
Напомним, за прошедшие сутки, 28 июля, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано 13 нарушений режима прекращения огня со стороны роSSийско-оккупационных войск .