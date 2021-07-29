Полиция присоединится к защите и сохранению украинских дорог, - Монастырский

Предполагается внести изменения в законодательство.

Полиция присоединится к защите и сохранению украинских дорог, - Монастырский
Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський
Фото: mvs.gov.ua

Национальная полиция будет контролировать соблюдение автоперевозчиками требований законодательства и норм на автотранспорте. Кроме того, будет построена сеть низкоскоростных высокоточных площадок автоматической фиксации нарушений габаритно-весовых норм.

Об этом министр внутренних дел Денис Монастырский заявил во время совместного заседания президиума Конгресса местных и региональных властей при Президенте Украины и Национального совета реформ.

"Мы достигли договоренностей с руководством Министерства инфраструктуры относительно того, что полиция присоединится к защите и сохранению украинских дорог. В частности, состоится передача функций контроля за соблюдением автоперевозчиками требований законодательства и норм на автомобильном транспорте в сферу компетенции Нацполиции. Это касается как международных автомобильных перевозок пассажиров и грузов, так и внутренних перевозок, габаритного контроля, контроля за режимом труда и отдыха", - цитирует главу МВД пресс-служба ведомства.

По его словам, этот этап будет предусматривать значительную организационную и практическую работу и включает, в частности, изменения в законодательстве об автомобильном транспорте, Кодекс Украины об административных правонарушениях, Бюджетный кодекс, а также другие нормативно-правовые акты. Для того, чтобы осуществить эту работу, нужно провести аудит материально-технической базы Укртрансбезопасности, мест проведения габаритно-весового контроля, состояния, потенциальной пригодности, сертификации.

По словам министра, будет построено около ста низкоскоростных высокоточных площадок автоматической фиксации нарушений габаритно-весовых норм. МВД выступит с предложением построения таких площадок местными общинами за собственные средства.

"Это сохранит местные и региональные дороги, будут поступления в местные бюджеты, ведь мы планируем принять изменения в Бюджетный кодекс, где должно состояться справедливое распределения оплаты штрафов между госбюджетом, дорожным фондом и фондом территориальных общин", - считает Денис Монастырский.

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