Зеленский подписал закон об усилении ответственности за домашнее насилие

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Зеленский подписал закон об усилении ответственности за домашнее насилие
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский подписал Закон «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно усиления ответственности за совершение домашнего насилия и насилия по признаку пола» №1604-ІХ, который Верховная Рада приняла 1 июля 2021 года.

Документ разрешает пострадавшему возмещение материального ущерба и морального вреда, причиненных вследствие домашнего насилия, сообщает пресс-служба главы государства.

Согласно закону, военнослужащие, военнообязанные и резервисты, а также лица начальствующего состава НАБУ, рядового и начальствующего состава Государственной уголовно-исполнительной службы Украины, службы гражданской защиты, ГБР и полицейские несут административную ответственность на общих основаниях за совершение домашнего насилия, насилия по признаку пола, невыполнения срочного запретного предписания или несообщения полиции о месте своего временного пребывания в случае вынесения такого предписания.

Указанные правонарушения наказываются наложением штрафа от 10 до 20 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от 30 до 40 часов, или административным арестом на срок до 10 суток.

За повторные правонарушения, совершенные в течение года, предусмотрен штраф от 20 до 40 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от 40 до 60 часов, или админарест на срок до 15 суток.

Этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Напомним, что в апреле 2021 года Голосеевская окружная прокуратура Киева добилась реального наказания для 41-летнего мужчины, систематически совершавшего физическое и психологическое насилие над женой.

В сентябре прошлого года президент Владимир Зеленский подписал Указ "О неотложных мерах по предупреждению и противодействию домашнему насилию, насилию по признаку пола, защиты прав лиц, пострадавших от такого насилия". Президент назвал домашнее насилие "второй проблемой после ковида".

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