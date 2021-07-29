На Луганщине под служебным авто СБУ обнаружили самодельную бомбу, - полиция

Из-под машины изъята сумка с неизвестным устройством. Угрозы для граждан нет.

На Луганщине под служебным авто СБУ обнаружили самодельную бомбу, - полиция
Фото: facebook.com/policeLG

На Луганщине правоохранители проверяют сообщения об обнаружении вероятно взрывного устройства.

Как информирует пресс-служба областной полиции, сегодня в 14:22 в дежурную часть Северодонецкой полиции поступило сообщение от дежурного 3 управления ГУ СБ Украины в Донецкой и Луганской областях о том, что под одним из служебных автомобилей обнаружен неизвестный предмет, который может быть взрывным устройством.

"Немедленно на место происшествия выехали следственно-оперативная группа, взрывотехники, кинологи, сотрудники других служб полиции, патрульные полицейские и руководство ГУНП и отдела полиции. Была проведена эвакуация работников из административного здания управления, территория вокруг места происшествия оцеплена сотрудниками полиции, которые обеспечивают публичную безопасность", - говорится в сообщении.

Установлено, что во время заезда служебной машины на территорию управления СБУ в ходе обязательной проверки транспортных средств сотрудником охраны был обнаружен подозрительный предмет, прикрепленный к днищу автомобиля, из которого торчат несколько проводов разного цвета.

В настоящее время взрывотехниками отрабатывается место происшествия, из-под машины изъята сумка с неизвестным устройством.

Сотрудниками полиции проводятся все неотложные меры. Угрозы для граждан нет, отмечают в полиции.

Напомним, сегодня в Киеве и Одессе взорвались почтоматы в супермаркетах.

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