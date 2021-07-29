Управлять президиумом Конгресса местных и региональных властей будет Ермак, а не Зеленский

Месяц назад сам Ермак говорил, что главой президиума будет собственно президент.

Управлять президиумом Конгресса местных и региональных властей будет Ермак, а не Зеленский
Фото: Офіс президента

Руководителя Офиса президента Андрея Ермака выбрали главой президиума Конгресса местных и региональных властей. Ранее сообщалось, что главой президиума будет Владимир Зеленский.

Избрание Ермака произошло единогласно на заседании президиума 29 июля. Трансляция мероприятия велась Офисом президента.

"Итак, мы реализовали право президиума Конгресса избрать председателя президиума", - отметил его заместитель Кирилл Тимошенко.

Ермак заявил, что Конгресс при президенте состоялся и уже можно переходить к работе в штатном режиме.

"Создание конгресса требовало само время и ситуация, в которой мы находимся. Именно он должен стать координирующим органом, который сбалансирует потребности государства и каждого отдельного общества", - сказал он.

Напомним, что Конгресс местных и региональных властей был создан президентом в феврале 2021 года. Конгресс является консультативно-совещательным органом. Он создан на замену Раде развития общин и территорий.

Источники LB.ua в руководстве фракции "Слуга народа" сообщили, что Конгресс имеет целью объединить различные ветви власти, но эта идея требует разработки формальных основ - устава, полномочий, ответственности. Конгресс является "площадкой при президенте", которая должна объединить законодательную и исполнительную власть и организации местного самоуправления.

В президиум конгресса входят руководитель Палаты местных властей Конгресса Андрей Садовый, мэр Днепра Борис Филатов, мэр Житомира Сергей Сухомлин, а также глава Ассоциации городов Украины Александр Слобожан.

3 июня во Хмельницком при участии Зеленского состоялось первое заседание Палаты местных властей Конгресса. Впоследствии состоялось и заседание Палаты регионов.

В состав двух палат Конгресса вошли мэры как больших, так и малых городов. А вот мэру Киева Виталию Кличко, который возглавляет похоже по принципу объединение местной власти - Ассоциацию городов - места там не нашлось. Сам Кличко признался, что его даже не приглашали.

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