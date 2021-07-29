В политсовете партии "Голос" заменили двух членов - Виктора Евпака и Ростислава Довбуша. Зато в состав вошли представитель ровенской (Роман Денисюк) и харьковской ячеек (Алексей Бабешко), заявила глава партии Кира Рудик на пресс-конференции после съезда политсилы.

Также в партии изменили устав и заслушали делегатов партии. Рудик заявила, что на съезде рассматривали заявления коллег о выходе из партии.

"В нас нет ценностных противоречий, мы считаем их эффективными и красивыми представителями украинской политики. Однако строить совместную политическую силу не представляется возможным. Поэтому один из делегатов поставил вопрос об исключении их из партии, съезд принял решение об исключении семерых членов фракции в парламенте с партии", - отметила она.

Глава фракции Ярослав Железняк добавил, что перед вступлением в должность все депутаты договаривались, что составят мандат, если выйдут из партии, однако он не знает, будет ли это соблюдено.

На брифинге также объяснили, как изменили партийный устав:

конкретизировали идеологию;

в политсовете закрепили обязательное присутствие представителей регионов на уровне 50%;

партией между съездами должен руководить политсовет, а не глава "Голоса";

глава партии также не должна иметь контроль на ревизионной комиссией и не имеет влиять на процесс выдвижения кандидатов в депутаты;

Напомним, что сегодня из партии "Голос" вышли семь народных депутатов. Теперь в парламентской фракции семь партийных членов. В составе партии остались Кира Рудик, Ярослав Железняк, Сергей Рахманин, Инна Совсун, Владимир Осадчук, Леся Василенко и Ярослав Рущищин.

Заявления о выходе произошли на фоне длительных междоусобиц, начавшиеся в партии после того, как ее лидер Святослав Вакарчук сложил мандат и отошел от дел.

В июне десять депутатов Верховной Рады от "Голоса" заявили о расколе фракции. Они решили создать собственное объединение, одновременно оставаясь в составе фракции.

В июле нардеп от фракции "Голос" в парламенте Александра Устинова заявила о смене руководителя фракции с Ярослава Железняка на Романа Костенко (в качестве и.о.). Впрочем сам Железняк отрицает, что такое решение было принято в соответствии с требованиями устава.

Впоследствии Регламентный комитет Рады разъяснил ситуацию с заявлениями об увольнении Железняка с позиции председателя фракции "Голос". По словам источников в комитете, смены главы фракции "Голос" не состоялось из-за недостаточного количества голосов и нарушения процедуры.