Руководителей АРМА отправили под домашний арест

И.о. председателя Нацагентства возвращения активов (АРМА) Виталий Сигидин и его заместитель Владимир Павленко получили домашний арест по делу по подозрению в растрате имущества в особо крупных размерах. Соответствующее решение принял судья Печерского райсуда Сергей Вовк, сообщает Zaxid.net.

Подозреваемые должны сдать документы для выезда за границу. Обоих суд также отстранил от должностей до 24 сентября.

"Сигидин и Павленко просили не забирать у них возможность работать, потому что "образуется вакуум власти, и это будет иметь катастрофические последствия для страны", - отмечают журналисты.

Напомним, что им вменяют завладение почти 400 тыс. долларов, которые были признаны вещественными доказательствами по ряду уголовных производств и находились в управлении АРМА. Деньги на основании поддельных судебных решений перевели на банковские счета третьих лиц.