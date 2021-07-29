Семеро депутатов "Голоса" заявили о выходе из партии (обновлено)

Ряд депутатов "Голоса" приняли решение выйти из партии. Об этом на своей странице в Facebook сообщила нардеп Александра Устинова. По ее словам, часть партийцев также отказалась участвовать в сегодняшнем съезде.

Устинова отметила, что 75% партийцев и местных депутатов не будут представлены на съезде.

"Съезд формировался исходя не из количества партийцев и депутатов, представленных в местных общинах, а по принципу лояльности к руководству", - заявила она.

В то же время глава фракции "Голос" Ярослав Железняк в комментарии LB.ua сказал, что, по его данным, из партии выходят только три народных депутата, однако потом о выходе объявили и другие.

"Мы благодарны коллегам за совместную работу и с уважением относимся к их решению выйти из партии, потому что действительно последние события показывают, что совместная работа по строительству партии невозможна. При этом мы подчеркиваем, что базовых идеологических разногласий с коллегами у нас нет. И уверены, что они понимают, что, как депутаты, избранные от партии "Голос", должны продолжить выполнять программу партии, с которой мы выиграли выборы", - заявил он.

О выходе из партии впоследствии также объявила депутат Ольга Стефанишина.

"Прошу исключить меня из членов политической партии «Голос». Большинство народных депутатов не будут принимать участия в съезде партии "Голос", который состоится сегодня, и покидают партию. К сожалению, руководство в лице Киры Рудык и контролируемый ею политический совет "Голоса" искусственно создали условия, при которых 75% партийцев и местных депутатов не будут представлены на съезде. Съезд формировался исходя не из количества партийцев и депутатов, представленных в местных общинах, а по принципу лояльностьи к руководству", - заверила она.

Обновление 15:01. По словам Юлии Клименко, о выходе объявили семь партийцев. Это сама Клименко, Юрчишин, Устинова, Бобровская, Владимир Цабал, Роман Лозинский и Ольга Стефанишина.

Таким образом, членами партии во фракции "Голоса" в парламенте остались Кира Рудык, Ярослав Железняк, Сергей Рахманин, Инна Совсун, Владимир Осадчук, Леся Василенко и Ярослав Рущищин.

Накануне съезда 29 июля стало известно, что формат будет закрытым для прессы. В комментарии LB нардеп фракции Ярослав Юрчишин заявил, что применили ограниченный доступ на съезд даже для членов партии. А именно: "один человек от партийной ячейки, которую избрали на партийной конференции. Да еще по два человека, которых утвердило руководство партии лично, но без права голоса на съезде. По сути, будет голосовать только один делегат от каждой ячейки".

В то же время он признал, что такой принцип "селекции" делегатов не противоречит уставу "Голоса".

Напомним, что в июне десять депутатов Верховной Рады от "Голоса" заявили о расколе фракции. Они решили создать собственное объединение, одновременно оставаясь в составе фракции.

В июле Нардеп от фракции "Голос" в парламенте Александра Устинова заявила о смене руководителя фракции с Ярослава Железняка на Романа Костенко (в качестве и.о.). Впрочем, сам Железняк отрицает, что такое решение было принято в соответствии с требованиями устава.

Впоследствии Регламентный комитет Рады разъяснил ситуацию с заявлениями об увольнении Железняка с позиции главы фракции "Голос". По словам источников в комитете, смена главы фракции "Голос" не состоялась из-за недостаточного количества голосов и нарушения процедуры.