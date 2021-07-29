Зеленский перенес День молодежи на 12 августа

Украина будет отмечать День молодежи вместе со всем миром.

Президент Владимир Зеленский установил в Украине День молодежи, который будут отмечать ежегодно 12 августа, в Международный день молодежи.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

"Глава государства подписал соответствующий указ №333/2021 с целью поддержки стремления украинской молодежи к интеграции в европейское сообщество, утверждения ценностей демократии и свободы, а также учитывая инициативу молодежных организаций и движений", - говорится в сообщении.

Документ вступает в силу с 1 января 2022 года.

Вместе с тем утратил силу Указ Президента Украины от 22 июня 1994 №323 "О Дне молодежи", согласно которому этот праздник отмечался в нашей стране ежегодно в последнее воскресенье июня.