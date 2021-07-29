Зеленский подписал законы о национальном сопротивлении и увеличении численности ВСУ

В случае необходимости эти законы позволяют привлечь все население Украины к защите родной земли.

Зеленский подписал законы о национальном сопротивлении и увеличении численности ВСУ
Фото: president.gov.ua

В Житомирской области во время мероприятий по случаю Дня Сил специальных операций президент Владимир Зеленский подписал законы "Об основах национального сопротивления" и об изменениях в Закон "О численности Вооруженных Сил Украины".

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

"Эти законы имеют непосредственное отношение к Силам специальных операций, которые получают рычаги для развития движения сопротивления, смогут пополнить свои ряды новыми специалистами и в дальнейшем усиливать свой вклад в укрепление обороноспособности нашего государства. И я с радостью подписываю эти два важных для нас, для Украины, для нашей героической армии законы именно здесь, именно в этот важный, ваш профессиональный день", - сказал Зеленский, обращаясь к воинам-спецназовцам.

Президент выразил убеждение, что реализация этих двух законов станет следующим и "чрезвычайно важным" этапом развития ССО.

"Создание системы национального сопротивления в Украине является мощным сигналом всем, что наша страна будет обороняться, не допустит событий 2014 года, и что защита Украины для нас - это всенародное дело", - подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что Закон "Об основах национального сопротивления" предусматривает комплекс мер, целью которых является развитие территориальной обороны и сопротивления, внедрение системы подготовки населения к национальному сопротивлению. Также, по его словам, документ позволяет в случае необходимости привлечь все население Украины к защите родной земли, своего края и своей семьи и сплотить всех украинцев вокруг этих идей.

"Меры национального сопротивления будут осуществляться как на подконтрольной, так и на временно оккупированных территориях нашего государства", - добавил Зеленский.

Напомним, накануне Зеленский уволил Руслана Хомчака с должности главнокомандующего ВСУ и назначил генерал-майора, командующего войсками оперативного командования "Север" Валерия Залужного.

Хомчак назначен первым заместителем секретаря СНБО вместо Михаила Коваля.

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