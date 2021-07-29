Заместитель главы Харьковского облсовета вышел из-под ареста под залог 4,75 млн гривен

Деньги внесли 28 июля.

Заместитель главы Харьковского облсовета вышел из-под ареста под залог 4,75 млн гривен
Фото: facebook.com / Андрій Малиш

Заместитель председателя Харьковского областного совета Андрей Малыш, которого подозревают в получении миллионных взяток, 29 июля вышел из-под ареста под залог 4,75 млн гривен.

Об этом сообщила "Укринформа" пресс-секретарь Специализированной антикоррупционной прокуратуры Ольга Постолюк.

"За подозреваемого вчера внесли залог", - рассказала Постолюк.

За его предполагаемого сообщника залог 714 тысяч гривен внесли еще 27 июля.

Напомним, что Андрея Малыша и адвоката Руслана Танабаша задержали 22 июля детективы НАБУ.

Следствие считает, что Малыш требовал 1,05 млн гривен от руководителя областного коммунального предприятия за то, чтобы его оставили на занимаемой должности.

Действия Малыша квалифицировали по ч. 4 ст. 368 (получение неправомерной выгоды) Уголовного кодекса, а адвоката - по ч.5 ст.27, ч.4 ст. 368 (пособничество в получении неправомерной выгоды) Уголовного кодекса.

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