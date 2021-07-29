Тимошенко анонсировал масштабное обновление областных больниц в рамках "Большого строительства"

Больницы при необходимости будут оборудованы вертолетными площадками.

Тимошенко анонсировал масштабное обновление областных больниц в рамках "Большого строительства"

В Украине в 2022 году в рамках программы президента Владимира Зеленского «Большое строительство» стартует новый проект, который предусматривает масштабное обновление областных больниц в каждой области. Сейчас по нему разрабатывается проектно-сметная документация.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса Президента, координатор «Большого строительства» Кирилл Тимошенко во время форума «Украина 30. Децентрализация».

«Наша конкретная задача: в каждой области отреконструировать все отделения, корпуса всех областных больниц - одной детской, одной взрослой в каждом областном центре. Это действительно большой проект. Ведь кроме того, что мы будем реконструировать фасады, само здание, мы будем покупать новую технику и достраивать то, что необходимо в этих областных больницах», - пояснил Тимошенко.

Он рассказал, что больницы будут оборудованы современной техникой и даже, при необходимости, вертолетными площадками.

«Для этого проекта сейчас разрабатывается проектно-сметная документация, и все строительство начинается в 2022 году», - отметил заместитель главы ОП. Ориентировочная стоимость проекта - 20 млрд грн из государственного бюджета.

Тимошенко напомнил, что с момента старта «Большого строительства» в 2020 году медицинская инфраструктура Украины уже претерпела значительные изменения. Так, сделаны уже 118 новых приемных отделений в больницах, достраиваются еще 83. Общая готовность работ достигла 99%.

«Это мы не говорим о достройке, фактически сейчас они вводятся юридически в эксплуатацию и начинают уже работать. То есть осталось 1 процент достроить. Я думаю, мы выполним эту задачу за один или два месяца», - добавил Тимошенко.

Кроме этого, в 36 больницах проходят реконструкции различного масштаба. Также произведены работы по строительству и восстановлению 449 медицинских амбулаторий.

«В этом году мы завершаем работы еще по 151 амбулатории. Это именно та медицинская инфраструктура, которая есть в селах, в маленьких ОТО и так далее, чтобы у людей был доступ к медицине в том месте, где они проживают», - подчеркнул Тимошенко.

Напомним, ранее Кирилл Тимошенко заявил, что в Украине стартует президентская программа «Здоровая Украина», которая нацелена на комплексную популяризацию здорового образа жизни.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Тунисе вспыхнули антиправительственные протестыВ Тунисе вспыхнули антиправительственные протесты
Более 161 тыс. противников "ковидных сертификатов" вышли на акции протеста во ФранцииБолее 161 тыс. противников "ковидных сертификатов" вышли на акции протеста во Франции
Янукович-младший передал письмо Венедиктовой и требует, чтобы его допросилиЯнукович-младший передал письмо Венедиктовой и требует, чтобы его допросили
Испания 27 июля открывает границы для украинцевИспания 27 июля открывает границы для украинцев
Зеленский объяснил свое решение уволить ХомчакаЗеленский объяснил свое решение уволить Хомчака
Блок рекламы


Похожие новости
Тимошенко предлагает вынести на заседание СНБО и вопрос стоимости газаТимошенко предлагает вынести на заседание СНБО и вопрос стоимости газа
Для восстановления ковидных отделений в украинских больницах нужно около неделиДля восстановления ковидных отделений в украинских больницах нужно около недели
Тимошенко призвала ввести мораторий на повышение тарифовТимошенко призвала ввести мораторий на повышение тарифов
Тимошенко назвал приватизацию Центрального автовокзала Киева показательным кейсомТимошенко назвал приватизацию Центрального автовокзала Киева показательным кейсом
Зеленский анонсировал шесть тем, которые поднимет на встрече с БайденомЗеленский анонсировал шесть тем, которые поднимет на встрече с Байденом
Премьер Венгрии анонсировал референдум по сексуальному воспитанию детейПремьер Венгрии анонсировал референдум по сексуальному воспитанию детей
В больнице умер военный, которого 15 июля ранили на Донбассе роSSийские наемникиВ больнице умер военный, которого 15 июля ранили на Донбассе роSSийские наемники
Мэр Житомира анонсировал строительство в городе патронного заводаМэр Житомира анонсировал строительство в городе патронного завода
В Киеве анонсировали на 19 сентября марш за права ЛГБТВ Киеве анонсировали на 19 сентября марш за права ЛГБТ
Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о кислородных станциях в больницах, - "Голос"Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о кислородных станциях в больницах, - "Голос"
Последние новости
Подгружаем последние новости