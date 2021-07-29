Тимошенко анонсировал масштабное обновление областных больниц в рамках "Большого строительства"

В Украине в 2022 году в рамках программы президента Владимира Зеленского «Большое строительство» стартует новый проект, который предусматривает масштабное обновление областных больниц в каждой области. Сейчас по нему разрабатывается проектно-сметная документация.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса Президента, координатор «Большого строительства» Кирилл Тимошенко во время форума «Украина 30. Децентрализация».

«Наша конкретная задача: в каждой области отреконструировать все отделения, корпуса всех областных больниц - одной детской, одной взрослой в каждом областном центре. Это действительно большой проект. Ведь кроме того, что мы будем реконструировать фасады, само здание, мы будем покупать новую технику и достраивать то, что необходимо в этих областных больницах», - пояснил Тимошенко.

Он рассказал, что больницы будут оборудованы современной техникой и даже, при необходимости, вертолетными площадками.

«Для этого проекта сейчас разрабатывается проектно-сметная документация, и все строительство начинается в 2022 году», - отметил заместитель главы ОП. Ориентировочная стоимость проекта - 20 млрд грн из государственного бюджета.

Тимошенко напомнил, что с момента старта «Большого строительства» в 2020 году медицинская инфраструктура Украины уже претерпела значительные изменения. Так, сделаны уже 118 новых приемных отделений в больницах, достраиваются еще 83. Общая готовность работ достигла 99%.

«Это мы не говорим о достройке, фактически сейчас они вводятся юридически в эксплуатацию и начинают уже работать. То есть осталось 1 процент достроить. Я думаю, мы выполним эту задачу за один или два месяца», - добавил Тимошенко.

Кроме этого, в 36 больницах проходят реконструкции различного масштаба. Также произведены работы по строительству и восстановлению 449 медицинских амбулаторий.

«В этом году мы завершаем работы еще по 151 амбулатории. Это именно та медицинская инфраструктура, которая есть в селах, в маленьких ОТО и так далее, чтобы у людей был доступ к медицине в том месте, где они проживают», - подчеркнул Тимошенко.

Напомним, ранее Кирилл Тимошенко заявил, что в Украине стартует президентская программа «Здоровая Украина», которая нацелена на комплексную популяризацию здорового образа жизни.