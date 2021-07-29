Зеленский отклонил приглашение Кличко на муниципальный форум Ассоциации городов Украины

Вместе с тем президент провел панель по децентрализации форума «Украина 30»

Зеленский отклонил приглашение Кличко на муниципальный форум Ассоциации городов Украины, - ZN.ua
Фото: LB.ua

Президент Владимир Зеленский отклонил приглашение мэра Киева Виталия Кличко на муниципальный форум Ассоциации городов Украины и в противовес провел панель по децентрализации форума «Украина 30». Об этом говорится в материале издания ZN.ua.

«Участие в муниципальном форуме принимают более полутысячи участников - главы общин, члены АГУ, депутаты местных советов, представители государственной власти, парламентарии. Открывал форум глава АГУ и мэр Киева Виталий Кличко, последний день мероприятия откроет глава Верховной Рады Дмитрий Разумков. Глава государства был приглашен на форум Ассоциации городов Украины. Но президент не пошел. Однако, по информации наших источников в ОПУ, посвященную децентрализации панель на форуме «Украина 30» перенесли таким образом, чтобы она совпадала по времени с мероприятием АГУ в Одессе», - говорится в материале.

Журналисты отметили, что проведение Банковой альтернативных мероприятий, создание Конгресса региональных советов в противовес АГУ, которую возглавляет Кличко, и давление на мэра столицы - это попытки усилить влияние на местное самоуправление, которые вредят стране.

«То есть очевидно, что противостояние между Банковой и Кличко, возглавляющим АГУ, обостряется. На этот раз оно приобрело форму не просто отказа президента принять участие, но и организации альтернативной площадки. В контексте созданного под патронатом президента Конгресса местных и региональных властей очевидна линия Банковой политически разделить и подмять под себя местное самоуправление. Что вряд ли идет на пользу государству», - считает автор материала.

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