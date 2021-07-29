Политзаключенного Олега Приходько этапировали во Владимирский централ

Первый год заключения он будет отбывать в тюрьме-колонии.

Крымского активиста Олега Приходько, которого роSSийский суд приговорил к пяти годам заключения в колонии строгого режима, этапировали во Владимирский централ.

Об этом сообщил адвокат Назим Шейхмамбетов изданию "Ґрати".

Несколько дней назад омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что Украина два месяца не знает, где содержится Приходько после того, как Военный апелляционный суд города Власиха отклонил его жалобу на приговор.

Последнее известное место содержания Приходько, сообщала Денисова, СИЗО-1 в Ростове-на-Дону. Там его в мае в последний раз посетил украинский консул Тарас Малышевский.

При этом она предполагала, что его этапировали для отбывания наказания в роSSийский Владимир. Адвокат Шейхмамбетов получил подтверждение этой информации в русской службе исполнения наказаний.

Во Владимирском централе Приходько должен провести первый год заключения. Согласно приговору, первый год своего срока он должен провести в тюрьме-колонии, где заключенных постоянно держат в камерах.

Напомним, Олега Приходько задержали 9 октября 2019 года после обыска в его доме в поселке Орехово Сакского района.

ФСБ РоSSии обвинила его в подготовке подрыва здания администрации Сак "с целью влияния на принятие органами власти решения о необходимости вхождения Республики Крым в состав Украины".

Кроме того, следствие утверждало, что Приходько "при неустановленных обстоятельствах" изготовил взрывное устройство, поместив тротиловую шашку в корпус от огнетушителя. Устройство он якобы хранил в своем гараже, где его во время обыска 9 октября обнаружили сотрудники ФСБ.

Приходько вину отрицал и заявлял о том, что взрывчатку ему подбросили во время обыска. Он считает, что его преследуют за публичную проукраинскую позицию.

Позже его обвинили еще в планировании взрыва в здании генерального консульства РоSSии во Львове.

В Украине открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 146 УК Украины (незаконное лишение свободы) из-за ареста Приходько в Крыму.