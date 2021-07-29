"Магистральные газопроводы" и "Укрэнерго" вернулись в управление Минэнерго

Кабинет министров на заседании передал Министерству энергетики управление корпоративными правами компаний "Магистральные газопроводы Украины" и "Укрэнерго", а также единый имущественный комплекс государственного предприятия "Оператор рынка".

Об этом говорится в распоряжениях №832 и №833 от 28 июля.

"Поскольку Министерство формирует политику в сфере энергетики, передача этих полномочий будет способствовать повышению эффективности работы объединенной энергетической системы, интеграции украинского в европейский энергетический рынок. Окончательная передача состоится в соответствии с дорожной картой, представленной Энергетическим сообществом", - говорится на сайте Минэнерго.

Напомним, что акционерное общество "Магистральные газопроводы Украины" является владельцем ООО "Оператор газотранспортной системы Украины". В октябре 2019 года в рамках анбандлинга управление корпоративными правами МГУ передали Министерству финансов. Теперь по решению Кабмина уполномоченным органом управления газотрпнспортной системой Украины будет Минэнерго.

"Укрэнерго" находилось в сфере управления Минфина с декабря 2018 года. Действующее тогда правительство объясняло, что это было нужно для ускорения корпоратизации компании и успешной сертификации по европейским стандартам ENTSO-E.

ГП "Оператор рынка" было создано в 2019 году в рамках реформы рынка электрической энергии. Оно отвечает за организацию купли-продажи электрической энергии на рынке "на сутки вперед" и внутреннесуточном рынке, помогает обеспечить баланс между спросом и предложением на рынке электрической энергии.