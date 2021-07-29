Зеленский приехал в Житомирскую область для участия в мероприятиях по случаю Дня Сил спопераций

Президент заслушает доклад командования и осмотрит вооружение и военную технику.

?Зеленский приехал в Житомирскую область для участия в мероприятиях по случаю Дня Сил спопераций
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Житомирскую область для участия в мероприятиях по случаю Дня Сил специальных операций.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Отмечается, что Зеленский примет участие в мероприятиях по случаю Дня Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины, который ежегодно отмечают 29 июля.

Президент заслушает доклад командования и осмотрит вооружение и военную технику.

Напомним, в июле 2016 года пятый президент Украины Петр Порошенко подписал указ "О Дне Сил специальных операций Вооруженных сил Украины". Он будет отмечаться ежегодно 29 июля.

Создание Сил специальных операций началось в 2014 году. В июне 2016 года Верховная Рада прописала ССО в законодательстве как отдельный род войск.

Задачами ССО определено обеспечение военно-политических, экономических и других мероприятий, осуществляемых руководством государства для предотвращения и сдерживания военного конфликта, содействие выполнению задач группировками войск (сил) в операциях, а также выполнение других специальных задач в интересах национальной безопасности в сфере обороны государства .

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