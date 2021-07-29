Китайский миллиардер, который говорил о правах человека, получил 18 лет тюрьмы

Разжигание конфликтов и провоцирование беспорядков - обвинение, которое часто используют против активистов в Китае.

Китайский миллиардер, который говорил о правах человека, получил 18 лет тюрьмы
Сунь Даву
Фото: haqqin.az

Китайский предприниматель Сунь Даву получил 18 лет тюрьмы. Его признали виновным в разжигании конфликтов и провоцировании беспорядков.

Об этом пишет ВВС.

67-летний Сунь Даву, руководитель одного из крупнейших частных сельскохозяйственных предприятий в северной провинции Хэбэй, который ранее высказывался о правах человека и на другие чувствительные политические темы.

Разжигание конфликтов и провоцирование беспорядков - обвинение, которое часто используют против активистов в Китае.

Бизнесмена также признали виновным в незаконном захвате сельскохозяйственных угодий, организации толпы для нападения на государственные учреждения и препятствование служащим в исполнении их обязанностей. Его также оштрафовали на 3,11 млн юаней (около 480 тыс. долларов США).

Компания Суня является одной из крупнейших в Китае и работает во многих областях - от переработки мяса и производства кормов для домашних животных до строительства школ и больниц.

Миллиардера задержали в прошлом году из-за конфликта с государственной фермой. Вместе с ним задержали еще 20 человек - его родственников и бизнес-партнеров. Как сообщало AFP, в это время десятки его работников пострадали в столкновениях с полицией.

Суня считают бизнесменом, близким к некоторым известным китайским диссидентам, в прошлом он критиковал политику правительства в отношении сельских районов. Он был одним из немногих, кто открыто обвинил власть в сокрытии вспышки африканской чумы свиней, которая задела его ферму в 2019 году и разрушила многие предприятия отрасли в стране.

Сунь уже был осужден в 2003 году за незаконный сбор средств, но тогда дело прекратили благодаря поддержке со стороны активистов и общественности.

Китайские власти принимают жесткие меры в отношении бизнеса. Сейчас продолжаются расследования в отношении нескольких крупных технологических компаний, в том числе Alibaba, Didi и Tencent.

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