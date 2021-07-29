Умер последний член ГКЧП, уроженец Харькова Олег Бакланов

Украинец много лет возглавлял министерство машиностроения СССР.

Умер последний член ГКЧП, уроженец Харькова Олег Бакланов
Фото: wikimedia.org

В среду, 28 июля, умер советский деятель Олег Бакланов, который был одним из лидеров путча 1991 года.

Об этом сообщил роSSийский политик, директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Сегодня ушел из жизни Олег Дмитриевич Бакланов, который руководил нашей ракетно-космической отраслью и возглавлял Министерство общего машиностроения СССР. Олег Дмитриевич дружил с моим отцом, часто бывал в нашем доме", - написал Рогозин в твиттере вечером 28 июля.

Бакланов родился в Харькове в 1932 году и тут же начинал свою карьеру. Прошел путь от монтажника до директора Харьковского приборостроительного завода и созданного на его базе производственного объединения "Монолит". В 1976 году стал заместителем министра общего машиностроения СССР, а с 1983 по 1988 год возглавлял это министерство.

Затем был секретарем ЦК КПСС по оборонным вопросам и заместителем председателя Совета обороны СССР.

В августе 1991 года вошел в состав Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП). После провала путча был арестован. В декабре 1991 года освобожден из заключения, до февраля 1994 года находился под следствием. Затем был амнистирован.

Проживал в Москве.

После смерти маршала Дмитрия Язова в феврале 2020 года оставался последним живым членом комитета.

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